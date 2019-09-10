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保加利亚全面禁止烟草广告

2019年09月10日13:40  来源：新华网
 

　　新华社索非亚9月9日电（记者战小漪）保加利亚政府、有关组织和世界卫生组织、联合国儿童基金会等9日在索非亚签署备忘录，全面禁止在保加利亚发布推广、促销和赞助香烟的广告。

　　备忘录说，促销烟草产品的广告让保加利亚社会嗜烟成瘾，对烟草行业严重依赖。签署备忘录的目的是唤起社会对烟草广告危害的警觉，使政府、政党、社会团体和媒体意识到问题的严重性并着手解决。

　　世界卫生组织驻保加利亚代表西拉在签字仪式上说，吸烟已在保加利亚造成重大健康问题，世卫组织对此非常关注，将与保政府和国际组织密切合作，解决这一重大问题，大家都要在这一“救命的光荣使命”中发挥作用。

　　据欧盟的统计数字，保加利亚烟民占总人口的34.8%，在欧盟国家中占比最高。保加利亚也是欧盟国家中因吸烟造成的发病率和死亡率最高的国家，吸烟给年轻人、妇女和弱势群体造成的伤害最大。欧盟国家烟民的平均占比是23.9%。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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