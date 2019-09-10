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联合国秘书长呼吁相关国家批准《全面禁止核试验条约》

2019年09月10日13:32  来源：新华网
 

　　新华社联合国9月9日电（记者林远）联合国秘书长古特雷斯9日呼吁有关国家尽快签署和批准《全面禁止核试验条约》。

　　古特雷斯当天在联合国大会“纪念禁止核试验国际日”的高级别会议上发言说，人类在过去70年共进行了2000多次核试验，破坏了世界各地的自然环境，对当地居民造成了可怕后果。

　　他表示，尽管《全面禁止核试验条约》是得到最广泛支持的多边条约之一，但是因为一些拥有核技术能力的国家仍未签署或批准，这一条约至今未正式生效。

　　古特雷斯说，在21世纪的今天，核试验是不可接受的。而阻止《全面禁止核试验条约》生效同样也是不可接受的。

　　《全面禁止核试验条约》1996年在联合国大会获得通过，并于当年9月24日开放签署。中国是最早签署该条约的国家之一。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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