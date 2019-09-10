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特朗普称美方与塔利班和谈“已死”

2019年09月10日13:22  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月9日电（记者刘晨 刘阳）美国总统特朗普9日称，美国与阿富汗塔利班的和平谈判“已死”。

　　特朗普是当天下午在白宫对媒体做出上述表示的。当被问及美国从阿富汗撤军问题时，特朗普说，美军将在“适当时候”撤离。

　　特朗普7日在社交媒体推特上说，他曾计划8日分别与塔利班代表和阿富汗总统阿什拉夫·加尼在戴维营秘密会晤，但因为阿富汗发生造成美军士兵死亡的袭击事件而取消会晤。特朗普指责塔利班为增加谈判筹码而发动袭击，并称他已经“叫停了和谈”。不过，特朗普当时在推特中并未说明和谈是否永久性终止。

　　美国国务卿蓬佩奥8日对媒体表示，美方与阿富汗塔利班的谈判“从目前来看”已经停止，希望未来可以重启。

　　2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。战后阿富汗局势持续动荡。随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美国政府不得不选择与其进行谈判。自2018年10月起，美国政府开始与塔利班在卡塔尔首都多哈举行和平谈判。谈判已进行9轮，最新一轮谈判于本月1日结束，双方达成协议草案。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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