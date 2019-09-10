美国会民主党领袖要求特朗普支持控枪法案

中新社华盛顿9月9日电 (记者 沙晗汀)美国国会民主党领袖、众议院议长佩洛西和参议院少数党领袖舒默当地时间9日联合致信美国总统特朗普，要求其支持控枪法案。

佩洛西和舒默在信中说，特朗普需要就控枪法案立即表态支持，以尽快结束美国频繁出现枪击事件的局面。特朗普的态度将决定控枪法案是否能在共和党控制的参议院通过。他们希望特朗普不要向美国全国步枪协会压力妥协，而错过这一在全美推行控枪政策的“难得机遇”。

当地时间8月17日，数百人在美国旧金山市政厅外集会，要求联邦政府推动新的枪支管制立法，避免枪支泛滥引起的伤亡事件再度发生。近期接连发生的大规模枪击事件，令美国关于控枪的呼声再起。中新社记者 刘关关 摄

8月以来，美国连续发生枪击案，已导致至少51人丧生。发生枪击案的俄亥俄州代顿市长等278位美国市长近日联名致信国会，要求参议院尽快通过众议院已经表决通过的控枪法案。

参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔则公开表示，他不会在参议院就控枪法案进行表决，除非特朗普同意签署该法案。

在被问及对控枪问题态度时，特朗普当日在白宫表示，目前白宫正在同民主党人和共和党人就控枪问题进行讨论，“我们有非常多需要考虑的问题”。特朗普同时强调，在控枪的同时，必须坚决保护宪法赋予美国公民持枪的权利。

在今年2月，民主党控制的众议院已经通过控枪法案，包括对所有枪支交易进行背景审查等措施，但麦康奈尔一直未将该法案在参议院进行表决。

舒默在当日召开的记者会上说，控枪法案能否通过目前取决于两个人的态度，特朗普和麦康奈尔。只要这两个人同意，控枪法案就能迅速通过并施行。

佩洛西称，控枪一直是民主党的重要目标，民主党不会接受任何人的反对。“到底什么样的人会不支持可以挽救生命的法案”，佩洛西说。

在结束长达五周的休会后，国会于今日正式复会。据悉，国会众议院将于10日就控枪问题召开听证会。(完)

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