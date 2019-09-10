人民网>>国际

开放的中国拥抱世界

王俊岭

2019年09月10日11:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“东莞堵车，世界缺货。”今天，中国已经成为全球经济链条中极其重要的一环。中国制造、中国装备、中国建造、中国技术，活跃在全球各个国家。没有中国的世界不可想象。

　　中国自身在全方位拥抱世界。主妇的购物车里，装着各大洲的美食；有车一族，关注着国际油价的涨落；每到节假日，机场里满是兴奋的出境游团队。中国是“世界的中国”。

　　70年，从封闭半封闭走向全方位开放，中国实现伟大的历史性转折，走近世界舞台中央，为全球经济注入源源不断的活力和动力。

　　今天的开放来之不易。新中国成立之初，国家领导人曾几次提到要加强国际往来、扩大中外交流。然而，新生的共和国面对的却是西方国家的封锁和禁运，主要与苏联以及东欧国家展开有限的经济合作。

　　随着和平与发展成为时代的主题，41年前，中国果断作出了“改革开放”的历史性决策。创设深圳经济特区，开放上海、天津、大连等14个港口城市，设立各类出口加工区和保税区，积极吸收和引进外资，加入世界贸易组织，举办第29届夏季奥林匹克运动会……斗转星移，中国经济在对外开放中实现了快速发展，中国的企业、家庭、个人都融入经济全球化的浪潮之中。中国国内生产总值（不含港澳台地区）占世界生产总值的比重由改革开放之初的1.8%上升到15.2%，多年来对世界经济增长贡献率超过30%。伴随这些年的开放发展，中国已经成为了世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备更是连续多年位居世界第一。这份光荣，既属于中国，也照射着整个世界。

　　开放大门，中国从中受益——

　　1979年以前，外商投资在中国几乎是空白。1980年，第一家外商投资企业在北京诞生。2018年，中国实际使用外商直接投资1383亿美元，规模为1983年的151倍，年均增长15.4%。中国已连续27年成为外资流入最多的发展中经济体。中国在开放中加速发展，不仅利用国外资金，更学习国外的经营理念、管理方法，开创了全球范围内走开放式发展新路的成功范例。

　　开放大门，全世界也从中国的发展中获取红利——

　　中国出口优质产品，提高了各国消费者的购买力；中国深入参与国际分工，共同推进了产业升级；中国的资金、技术、人才走向世界，有效促进全球经济的稳定和繁荣……

　　开放，不仅是改变中国命运的关键一招，更是新时代中国的主动担当。

　　当世界经济处于下行期，反全球化的声音渐起。置身世界经济的十字路口，茫然无助者有之、失落愤懑者有之、观望自保者有之、以邻为壑者亦有之，而中国选择从纷繁复杂的局势中把握规律，主动扩大开放、拥抱世界、谋求共赢，与世界各国携手应对“成长的烦恼”。从设立中国（上海）自由贸易试验区并复制推广，到提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议；从放宽外资准入、缩短负面清单，到冬季达沃斯年会上诊脉世界经济；从设立“一带一路”国际合作高峰论坛，到举办中国国际进口博览会……当不确定性的阴云笼罩全球经济时，中国主动张开双臂拥抱世界。对世界来说，这份确定性是珍贵的温暖，更是应对挑战的底气。

　　“中国推动更高水平开放的脚步不会停滞！中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞！中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞！”2018年首届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席向全世界发出了主动扩大开放的庄严承诺与时代强音。

　　70年筚路蓝缕，70年风雨兼程。透过开放之门，中国牵手一个更加丰富多彩的世界，世界也遇见了一个昂扬自信的中国。走过70年光辉岁月的中华人民共和国，将以更加从容的节奏阔步向前，将以更加开放的胸怀拥抱世界，将以更加扎实的行动为构建人类命运共同体做出贡献。

 

　　图片说明：

　　左上图：随着新中国70岁生日的临近，国庆用品受到了海内外客商的青睐。8月22日，也门客商与中国商户在义乌国际商贸城洽谈采购印有“锦绣中华盛世华诞”字样的晴雨伞。

　　龚献明摄（人民图片）

　　左下图：在国家会展中心（上海）南广场上，中国国际进口博览会吉祥物“进宝”向人们敞开怀抱，标志着一个开放力度更大、开放层次更高的进博会将为中国和世界带来更多红利。

　　新华社记者  方  喆摄

　　右下图：中国航运业在全球贸易中扮演着越来越重要的角色。图为中国远洋海运大型货轮。

　　中远海运集团供图

　　本期统筹：白天亮

　　版式设计：潘旭涛

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved