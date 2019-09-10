“东莞堵车，世界缺货。”今天，中国已经成为全球经济链条中极其重要的一环。中国制造、中国装备、中国建造、中国技术，活跃在全球各个国家。没有中国的世界不可想象。

中国自身在全方位拥抱世界。主妇的购物车里，装着各大洲的美食；有车一族，关注着国际油价的涨落；每到节假日，机场里满是兴奋的出境游团队。中国是“世界的中国”。

70年，从封闭半封闭走向全方位开放，中国实现伟大的历史性转折，走近世界舞台中央，为全球经济注入源源不断的活力和动力。

今天的开放来之不易。新中国成立之初，国家领导人曾几次提到要加强国际往来、扩大中外交流。然而，新生的共和国面对的却是西方国家的封锁和禁运，主要与苏联以及东欧国家展开有限的经济合作。

随着和平与发展成为时代的主题，41年前，中国果断作出了“改革开放”的历史性决策。创设深圳经济特区，开放上海、天津、大连等14个港口城市，设立各类出口加工区和保税区，积极吸收和引进外资，加入世界贸易组织，举办第29届夏季奥林匹克运动会……斗转星移，中国经济在对外开放中实现了快速发展，中国的企业、家庭、个人都融入经济全球化的浪潮之中。中国国内生产总值（不含港澳台地区）占世界生产总值的比重由改革开放之初的1.8%上升到15.2%，多年来对世界经济增长贡献率超过30%。伴随这些年的开放发展，中国已经成为了世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备更是连续多年位居世界第一。这份光荣，既属于中国，也照射着整个世界。

开放大门，中国从中受益——

1979年以前，外商投资在中国几乎是空白。1980年，第一家外商投资企业在北京诞生。2018年，中国实际使用外商直接投资1383亿美元，规模为1983年的151倍，年均增长15.4%。中国已连续27年成为外资流入最多的发展中经济体。中国在开放中加速发展，不仅利用国外资金，更学习国外的经营理念、管理方法，开创了全球范围内走开放式发展新路的成功范例。

开放大门，全世界也从中国的发展中获取红利——

中国出口优质产品，提高了各国消费者的购买力；中国深入参与国际分工，共同推进了产业升级；中国的资金、技术、人才走向世界，有效促进全球经济的稳定和繁荣……

开放，不仅是改变中国命运的关键一招，更是新时代中国的主动担当。

当世界经济处于下行期，反全球化的声音渐起。置身世界经济的十字路口，茫然无助者有之、失落愤懑者有之、观望自保者有之、以邻为壑者亦有之，而中国选择从纷繁复杂的局势中把握规律，主动扩大开放、拥抱世界、谋求共赢，与世界各国携手应对“成长的烦恼”。从设立中国（上海）自由贸易试验区并复制推广，到提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议；从放宽外资准入、缩短负面清单，到冬季达沃斯年会上诊脉世界经济；从设立“一带一路”国际合作高峰论坛，到举办中国国际进口博览会……当不确定性的阴云笼罩全球经济时，中国主动张开双臂拥抱世界。对世界来说，这份确定性是珍贵的温暖，更是应对挑战的底气。

“中国推动更高水平开放的脚步不会停滞！中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞！中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞！”2018年首届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席向全世界发出了主动扩大开放的庄严承诺与时代强音。

70年筚路蓝缕，70年风雨兼程。透过开放之门，中国牵手一个更加丰富多彩的世界，世界也遇见了一个昂扬自信的中国。走过70年光辉岁月的中华人民共和国，将以更加从容的节奏阔步向前，将以更加开放的胸怀拥抱世界，将以更加扎实的行动为构建人类命运共同体做出贡献。

图片说明：

左上图：随着新中国70岁生日的临近，国庆用品受到了海内外客商的青睐。8月22日，也门客商与中国商户在义乌国际商贸城洽谈采购印有“锦绣中华盛世华诞”字样的晴雨伞。

龚献明摄（人民图片）

左下图：在国家会展中心（上海）南广场上，中国国际进口博览会吉祥物“进宝”向人们敞开怀抱，标志着一个开放力度更大、开放层次更高的进博会将为中国和世界带来更多红利。

新华社记者 方 喆摄

右下图：中国航运业在全球贸易中扮演着越来越重要的角色。图为中国远洋海运大型货轮。

中远海运集团供图

本期统筹：白天亮

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(责编：贾文婷、杨牧)