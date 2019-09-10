连续三月下滑 美执法人员8月在南部边境逮捕6.4万人

中新网9月10日电 据美国中文网报道，美国海关和边境保护局局长马克·摩根9日表示，移民执法人员8月份在南部边境共逮捕了6.4万人，这是连续第三个月逮捕人数出现下降。

8月的逮捕人数与7月相比减少约22%，比5月份减少了60%，当时逮捕的总人数达到了13万人。在那之后，墨西哥官员承诺了在边境加大移民执法力度。

过境人数以往也会在炎热的夏季减少，但今年的下降幅度非常大。

今年6月，美国总统特朗普曾威胁墨西哥，如果墨西哥没有采取强有力的行动来遏制涌向美国边境的移民潮，将对墨西哥商品加征关税。在墨西哥表示将采取更多措施解决移民问题后，特朗普收回了关税威胁。

在此后的几个月里，特朗普多次赞扬墨西哥的执法措施。摩根9日表示，墨西哥政府今年迄今已逮捕了大约13.4万人，而2018年全年共逮捕了8.3万人。

“墨西哥政府采取了有意义和前所未有的措施来帮助遏制非法移民进入我们的边境。” 摩根说，但他之后还表示墨西哥需要“做更多”。

摩根呼吁墨西哥维持该国部署到边境的军队数量，扩大移民保护协议计划，并继续与美国官员分享情报。

报道称，特朗普一直将收紧非法乃至合法移民作为其政府的施政基石。他利用行政权力试图限制庇护申请，并向其他国家施加压力，要求他们采取更多措施来接纳移民。

摩根9日表示，白宫高级顾问、特朗普女婿库什纳仍在制定移民计划，并希望能够获得支持，但该计划的轮廓几个月前首次亮相，但没有获得推动。

摩根还敦促国会提交一份自己的计划，并警告说，边境的拘捕人数可能会因为没有采取行动而飙升。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)