“天下华灯”嘉年华将登陆纽约花旗球场

中演北美股份有限公司与美国纽约花旗球场合作方代表在当日发布会上庆祝“天下华灯”嘉年即将登陆纽约。

人民网纽约9月9日电 （记者 李晓宏）当地时间9日下午1时许，纽约花旗球场外的广场上，8只可爱的人偶大熊猫跳着街舞与过往的游客拍照，宣告今年北美最大规模彩灯综合游艺乐园即将落户纽约。

据介绍，从12月6日到次年1月26日，由中演北美股份有限公司主办的“天下华灯”嘉年华将在美国纽约花旗球场7万平米的广阔空间登场，为纽约的冬季打造一个如梦如幻、老少咸宜的主题游乐园，成为横跨美国圣诞节、新年及中国春节假期吸引全家出游的文旅项目。

“作为全球最大的中国演出供应商，中国对外演出有限公司多年来在美国做了许多文化活动，以往多限于剧场内，如纽约林肯中心、华盛顿的肯尼迪中心等，但是现场观众是有限的。因此，我们一直思考如何做一个更大的场景，让更多的美国人观赏和了解中国文化。”谈起创办这个为期7周、英文名为“你好熊猫节”的文化活动的初衷，中国对外演出有限公司总经理王修芹表示，“我们找到‘天下华灯’这个载体。灯展在中国有一千多年的历史，在冬天的假日季可以营造一幅亮丽的景观，加上中演公司提供的文艺演出，以及美食、游艺等娱乐活动，能把中国传统文化以现代方式润物细无声地浸入美国民众内心。”

王修芹介绍说，“天下华灯”嘉年华改造中国四川自贡传统的彩灯设计和工艺，邀请“欢乐春节·艺术中国汇”纽约公共艺术主题活动总设计师、中央美术学院黄建成教授担任艺术总监，担纲景区环艺和彩灯视觉艺术设计。该项目投资1千万美元，设立6个主题景观区域，120组制作精美的彩灯，灯泡数量近千万只。园区里6个巨型帐篷开辟出5000平米的室内空间用来举办各种活动，如中国非物质文化遗产展示、文艺演出、世界美食、当代艺术展览、文创产品展卖、游艺等。

进入“天下华灯”嘉年华意味着开启一段非同凡响的艺术体验之旅，园区大门的巨型“你好熊猫”彩灯、30米长的万花筒通道、绽放在花海中的音乐喷泉彩灯“雨滴印记”，游客在缤纷的彩灯景观中充满探索的欣喜。“蓝色之恋”彩灯将是纽约最浪漫的恋人表白地，灯光在音乐控制中制造海浪翻滚的效果，仿佛恋人的心潮。高达18米的圣诞树彩灯不但刷新圣诞彩灯高度之最，还以外观的视频播放功能开创科技圣诞树之先河。探秘区里的“恐龙世界”“海洋世界”和“丛林动物”三大主题区是孩子们玩儿不够的地方。“天下华灯”嘉年华也照顾到每一位参观者的体验，以“回到童年”为主题的音乐互动区为大朋友和孩子们提供一系列精彩的彩灯景观和游戏，在“舞动青春熊猫地板”的彩灯地屏展示你的舞蹈才华，“单车互动”比赛以4人骑车发电冲刺彩灯高度。当然最受欢迎的还是我们“天下华灯”嘉年华的可爱大熊猫主题，每个区域都有姿态各异大小不等的熊猫，打棒球的大型熊猫彩灯，熊猫乐园灯组里有最长身体的“弹弹圈熊猫”和几十个可抱可坐的玻璃钢熊猫玩偶，还有不时出没的人偶熊猫与游客拍照。

“天下华灯”嘉年华园区有6顶巨型帐篷，超过5千平米的温暖室内空间，在寒冷的冬季带给游客室外彩灯景观和室内精彩活动之间瞬间转换的完美体验。

当代艺术展帐篷里汇集众多国内外顶尖当代艺术大咖的作品。包括实物和影像两大类，帐篷穹顶将分时段播放影片，空间视觉领域的实体艺术品和变化的光影将构成沉浸式的展览体验。展览期间还将会举办现场讲座和工作坊。

中国非遗展卖帐篷里将展示、售卖中国非遗产品，游客在精美的手工艺中感触中国文化和民间工艺的制作趣味。非遗帐篷里有民间工艺类，如剪纸、泥塑、糖画、刺绣等，以及古典艺术类，如书法、绘画和玉雕等。非遗展演团队由中国非遗艺人组成，他们曾多次到不同国家和地区进行文化展示和文化交流。

世界美食帐篷里有多达60多个美食摊位，供应来自中国、美国、泰国、意大利、墨西哥、地中海等地区的风味美食。游客从寒冷户外走进温暖帐篷，就能品尝到正宗的中国四川小吃、炸鸡汉堡、薯条意面、泰式酸辣汤、墨西哥卷饼等多样美食。

演艺帐篷将有50组中美演出团体带来的音乐、舞蹈、杂技等精彩节目；文创品展卖帐篷不但有100多个假日市场摊位，还将销售“天下华灯”嘉年华的专属文创产品。游艺帐篷里有大型“淘气堡”儿童乐园。

“天下华灯”嘉年华将举办三大赛事，中央美术学院的FAC国际少儿绘画大赛、文创品设计大赛，以及全球摩登少年模特大赛。其中文创品设计大赛是面向全国各大艺术院校学生和社会设计机构征集作品，由中央美术学院以及中国多家艺术机构联合评选。获奖作品将作为“天下华灯”嘉年华的专属文创产品在现场展卖。

据悉，2019年“天下华灯”嘉年华将在大纽约地区三个地方同时举办。除花旗球场站以外，另外两地分别为新泽西格兰湖艺术园区和纽约上州世界假日酒店。活动主办方计划未来5年，每年冬季都在纽约花旗球场推出该活动。

(责编：燕勐、杨牧)