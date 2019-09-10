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中国驻纽约总领馆举办2019年中国留学新生见面会

2019年09月10日10:52  来源：人民网-国际频道
 
中国驻纽约总领事馆教育参赞杨军在会上致辞。
中国驻纽约总领事馆教育参赞杨军在会上致辞。

人民网纽约9月7日电 （记者 李晓宏） 留学生在国外的安全问题，牵动着千家万户的神经。在9月美国高校新学年开学之际，中国驻纽约总领馆以安全教育为主题，6日举办了一场别开生面的中国留学新生见面会，约请专业人士宣讲电信诈骗、紧急求救、领事保护、心理健康、法律服务等相关内容，以帮助广大留学人员提高安全意识和风险防范意识，尽快适应在美学习生活。来自大纽约地区20多所高校的160余名中国留学新生参加了见面会。

中国驻纽约总领事馆教育参赞杨军在致辞中介绍，作为中国最大的驻外总领馆，纽约总领馆领区范围覆盖东北部10个州，包括新英格兰地区6个州和纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州和俄亥俄州。这些地区在美国政治、经济、文化、教育领域占据重要地位，发挥重要作用。领区10个州的人口占全美的1/5、经济总量占全美的1/4、中国留学生占全美中国留学生的1/3，除了新罕布什尔州，其他9个州的中国留学生人数均排该校国际学生第一。

杨军说，每年8月底9月初，是美国高校开学的高峰期，中国驻纽约总领馆此间开展“平安留学教育”系列活动，“走出去”——深入领区10州的部分高校，参加其学联会、高校国际学生学者办公室等相关部门举办的新生见面会，也“请进来”——举办大纽约地区新生见面会，目的都是促进留学生们能平安留学、健康留学、成功留学。

近年来，中国赴美留学人员持续上升。据美国IIE统计，2017-2018学年在美国高校注册学生的中国留学生为36.33万人，占全部国际学生数量的33.2%，同比增长3.6%。其中在纽约领区就读的约有12.6万人。2018学年，中国留学生为美国带来了近150亿美元的经济收入。

“眼下，中国留学生在美国人眼里有几个特点，或称几个符号、几种标签。”杨军对此提出殷切建议。

一是“中国人”的标签。“我是上世纪90年代参加工作，因为学英语的，经常随团出访问世界各地。那个时候当地人见面常问‘你是日本人吗？’而今走在美国的大街上，更多的人会问‘你是不是中国人’。所以，不管你扮不扮演，在外国人眼里，你都是中国形象和价值的一个出口。”杨军因此希望留学生们多关注中国的发展，多关注中美关系的发展。“今年是中华人民共和国成立70周年，大家可以借此机会多了解一下祖国的发展历程及目前的国际地位，并把相关内容有机会时介绍给周围的同学，当好中美友好交流的青年使者。”二是“有钱人”的标签。“最近，美国大选谈论比较多的话题之一是学生贷款。目前，美国的学生贷款达1.6万亿美元，涉及4400多万人。而中国留学生靠贷款来上学的并不多，在当地人看来是‘富人’。”杨军希望同学们对家长支付的学费要珍惜，注意自己生活做派对周围人的影响。三是“学生”。杨军强调，学习永远是学生的第一要务，同学们要以学业为主。四是“家人”。杨军表示，当前美国国际和国内形势复杂，中国家长对留学子女难免担心牵挂，保持和家人的联系对留学生的安全也非常重要。“不光你的联系方式要给家人，也要把你最好的朋友的联系方式给家人，以便家人找不到你的时候知道有第二个人可以去找，这个很重要，也是一个小窍门。”

会上，美国国际教育交流协会东亚及太平洋富布莱特项目助理主任Tammy Langan，纽约市立大学亨特学院副教授郑胜平、纽约市政府公立医院系统亚裔社区外展部主任宋怡帧、王汉滨律师事务所律师王汉滨、纽约中国留学服务中心总裁邱宁、哥伦比亚大学博士生王迅、纽约留学生服务中心创会总顾问王碚等发言，与在场学生交流平安留学、成功留学、健康留学的相关心得。

为帮助中国留学生尽快适应当地环境，纽约华人华侨成立了留学生服务中心，出席新生见面会的该中心会长、美国林氏集团董事长林建中表示：“留学生刚来到美国的时候都非常困难，我们来了这么久的老华侨希望能够施以援手，在他们刚来到这里、对美国特别不熟的时候，请一些义工提供帮助。日后，再有新人来到这里，他们也会做义工去帮助其他人，中国人在海外互相帮助才能成功。”

参加当日活动的中国留学生来自大纽约地区哥伦比亚大学、普林斯顿大学、纽约大学、斯蒂文森理工学院、纽约州立大学石溪分校、福特汉姆大学、佩斯大学、茱莉亚学院、纽约市立大学等高校。

(责编：燕勐、杨牧)
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