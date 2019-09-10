“为全球合作注入新动力”

人民网9月9日电 （记者 李欣怡） 9月7日至8日，第三届太和文明论坛在北京举行。本届论坛由太和智库发起，来自15个国家的近200名政府官员、驻华使节、智库代表、专家学者相聚北京，就当前国际形势进行探讨交流，并从教育文化、前沿科技、共建“一带一路”的安全发展、青年的全球责任等三方面为促进全球建言献策。

与会嘉宾认为，当前国际形势面临多重考验，各方应积极携手合作，推动全球治理体系变革，维护多边主义合作基础，建设开放型世界经济。中国发挥中流砥柱作用，通过实际行动向世界传递实现共同发展的理念，为推动全球平稳发展、各方凝聚共识贡献智慧，构建人类命运共同体作出重要贡献。

“合作是唯一正确的选择”

近年来，全球面临单边主义、贸易保护主义抬头等多方面压力困扰，恐怖主义、极端主义阴云犹在。加强国际合作，维护世界的和平与稳定，维持全球经济平稳运行，成为世界各国的共同诉求。

上合组织前秘书长拉希德·阿利莫夫表示，当前人类面临一系列新挑战和新威胁，个别国家任性妄为，单方面企图破坏国际法，违反武器、气候领域的协定，以自身利益为先，为国际关系制造更多紧张态势。各国应在相互尊重、相互信任的基础上平等合作，构建和平安全、民主透明、包容普惠的技术规则体系和国际合作新框架。他以上海合作组织为例，所有成员国协商一致进行决策，逐步建立起了睦邻互信、相互尊重的友好纽带，关系一年比一年好，合作一年比一年多。

“当今世界正处于百年未有之大变局。在这一变局中，没有一个国家能独善其身，合作是唯一正确的选择。”基辛格中美关系研究所所长罗伯特·戴利指出，缺乏理解和沟通进一步加剧了全球主要国家间的政治隔阂，动摇了全球合作基础。各国应当进一步建立长效沟通机制，重塑政治互信，夯实合作基础。

世界经济论坛第四次工业革命中心网络区域副主任丹尼尔·卡里米认为，近年来受经济运行低迷的影响，逆全球化趋势显现。当今世界位于历史的十字路口，经济、技术、环境等领域面临的新挑战都为国际机制增加更多系统性压力。国际社会需携手寻求共同的解决方案，应对风险挑战寻求共识和解决方案，实现共同繁荣。

图为第三届太和文明论坛开幕式现场。

“共建一带一路将成为全球重要标志”

今年是共建“一带一路”倡议提出6周年。6年以来，共建“一带一路”六年来，共建“一带一路”倡议由理念变为行动，由愿景化为现实，中国与沿线国家在基础设施、通信等领域开展了大量务实合作，开创全球发展新机遇，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢。

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫认为，共建“一带一路”鼓励参与国在共建过程中开展互利合作，进而将发展机会分享给全球更多国家和地区，这使共建“一带一路”真正成为一项国际化倡议。

“共建‘一带一路’将成为全球重要标志。”阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法表示，6年来，共建“一带一路”在提升全球基础设施互联互通方面取得巨大进展，并建立多个融资机制为相关项目提供资金支持。“独行快，众行远。共建‘一带一路’提供了广泛的互联互通和协作框架，在追求政策协调的同时，为沿线国家，特别是发展中国家提供更多机遇。”

图为阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法参加国际关系分论坛。

原中国人民外交学会会长吴海龙表示，共建“一带一路”、“17+1”、亚投行等实践形成的合作纽带将中国同世界更加紧密地联系在一起，中国开放的道路愈加宽广。

亚投行首席风险官马丁·金米格介绍，亚投行成员国总数增至100个，批准贷款额已达近90亿元。成立三年多来，亚投行已成为多边开发体系新的重要一员。针对新兴国家的基础设施的建设一直是亚投行关注的重点，亚投行坚持在可持续发展的基础上为成员国提供贷款，促进互联互通。

“世界需要东方智慧和中国方案”

近年来，从推进共建“一带一路”合作，到不断深化区域经济全面伙伴关系，再到开展中非合作论坛、举办中国国际进口博览会，中国同世界各国的经贸合作、文化交流不断取得新成果，构建人类命运共同体获得。国际社会期待中国继续发挥国际担当，引领新一轮的全球化。

“中国在处理国际问题上面向未来，着眼长远，这对于波黑等国家很有启发，世界需要东方智慧和中国方案。”波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚表示，近年来，中国不断通过实际行动等向全球证明中国是多边主义的坚定捍卫者，对保障世界和平、进一步完善全球多边机制的贡献有目共睹，越来越多的国家对中国的领导力充满信心。他相信开放的中国将为世界带来更多机遇。

图为波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚在开幕式上致辞。 人民网记者 李欣怡摄

曾任中国政府非洲事务特别代表的刘贵今表示，近年来中国不断推动自身发展目标同全球不同国家和地区的发展战略对接，包括联合国2030年可持续发展目标、非洲《2063年议程》等等，政策互通将进一步促进世界的稳定与发展。“中国倡导共商共建共享的全球治理观，在致力于自身发展的同时，努力为世界发展作出贡献，同世界各国携手构建人类命运共同体。”刘贵今说。

耶鲁大学生物伦理学中心科技与伦理学科主任温德尔?瓦拉赫指出，当今世界正迎来新一轮技术变革，人工智能、5G等领域的创新层出不穷，各国需要建立合作及协调机制，进一步支撑科技发展。中国政府一直积极推动建立更加高效便捷的全球科技协同合作机制，促进科技成果在全球范围内自由流动，帮助各国搭上科技发展的顺风车。

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