原标题：专访：土耳其期待向中国学习城市发展成功经验——访土耳其伊兹密尔市市长索耶

新华社土耳其伊兹密尔9月10日电 专访：土耳其期待向中国学习城市发展成功经验——访土耳其伊兹密尔市市长索耶

新华社记者施洋 郑思远

“伊兹密尔和中国的城市及公司有着巨大合作潜力，尤其在高科技和智慧城市领域，我们非常希望抓住这个机遇。”土耳其伊兹密尔市市长通奇·索耶日前接受新华社记者专访时表示，希望向中国学习将新兴科技应用于城市发展的先进经验。

索耶对中国日新月异的发展印象深刻。“每一次到中国，特别是去北京或上海，我都能感受到中国城市发展和变化的速度。”他认为中国将在世界舞台上发挥越来越重要的作用，希望与中国建立可持续的伙伴关系。

索耶表示，作为爱琴海港口城市，伊兹密尔希望积极参与“一带一路”倡议，成为亚欧之间主要物流中转站以及“21世纪海上丝绸之路”上的重要站点，伊兹密尔钱达尔勒港货运能力近年来快速增长，拥有较大潜力，欢迎更多来自中国的投资。

关于人文交流，索耶表示，希望看到在伊兹密尔建立中国文化中心、中文学校以及中国科研中心，“期待伊兹密尔得天独厚的地理优势可以为两国培育出更多的合作机遇”。

索耶说，近年来，土中贸易额不断增长，中国已经成为土耳其第三大贸易伙伴。今年夏天，土耳其企业同中国企业签订了1500吨樱桃出口协议，“希望将更多土耳其农产品出口到中国”。

谈到本月6日刚刚开幕的第88届伊兹密尔国际博览会，索耶称赞与会的中国企业为土耳其带来了丰富多样的高品质产品，他希望博览会能够成为一个卓有成效的机制，让更多土耳其企业与中国企业建立起长期有效的商业合作关系。

伊兹密尔地处爱琴海东岸，是土耳其第三大城市及重要工业、商贸、海运中心，同时也是历史文化名城和旅游胜地。

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