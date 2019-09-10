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不避负面新闻 韩总统任命法务部长官

2019年09月10日10:38  来源：新华网
 
原标题：不避负面新闻 韩总统任命法务部长官

　　韩国总统文在寅9日任命前青瓦台民政首席秘书曹国为法务部长官，后者身陷多桩负面新闻，舆论争议大。

　　【坚持任命】

　　总统府青瓦台发言人高旼廷当天在记者会宣布，文在寅批准任命曹国为法务部长官的提案，任期从9日零时开始。

　　韩国国会6日召开确认曹国提名的人事听证会，但没有向文在寅提交审批报告。根据韩国法律，部长级官员提名需接受国会听证，只是，无论国会是否通过，都可以获得任命。

　　文在寅9日同时任命另外2名正部级官员和3名副部级官员，包括科学技术信息通信部长官。

　　曹国及家人卷入多桩负面新闻，成为检察机关调查对象。反对他出任法务部长官的舆论占上风。一份8日发布的最新民意调查显示，反对者和支持者比例分别为49%和37%。韩联社报道，这种情况下，文在寅坚持任命曹国，可能触发轩然大波。

　　文在寅当天下午授予6人新官委任状。颁发委任状的仪式上，他就没有获得国会人事听证报告而任命这些官员向国民道歉。

　　就坚持任命曹国，文在寅解释，曹国协助他推进权力机构改革并取得成就，因而委以重任，把这项改革进行到底。

　　文在寅说，曹国受到很多质疑，他的妻子受到起诉，赞成和反对他出任法务部长官的声音针锋相对，“但我认为坚持原则和一贯性更重要”。

　　韩国检方正持续推动对曹国及其家人所涉负面新闻的调查。文在寅暗示，曹国出任法务部长官不会影响检方调查。

　　【争议多多】

　　曹国先前在文在寅政府出任青瓦台民政首席秘书，8月上旬由文在寅提名出任法务部长官，他及家人继而曝出多桩负面新闻。

　　曹国的家人被曝向一个私募基金投资。一些人怀疑，曹国一家利用私募基金逃脱赠与税，而这一基金运行由他的亲属掌控。为开脱嫌疑，曹国8月23日宣布，把家人持有的私募基金捐献给社会。

　　另外，曹国的弟弟以熊东学院名下地皮为担保举债14亿韩元（819万元人民币），熊东学院因而被怀疑是曹国家人敛财的工具。为避嫌，曹国宣布他和家人不再参与熊东学院的运营。

　　曹国的女儿读高中时，在医学院实习两周并成为一篇病理学论文的主要作者。韩国医学联合会认定，一名高中生对学术报告作出突出贡献的可能性“为零”。按照曹国的说法，因为“女儿英语非常棒，论文主笔教授可能看重她用英文撰写研究和实验结果，把女儿列入主要作者”。

　　他的女儿现在就读高丽大学，她的研究生申请材料遭韩国媒体怀疑“有问题”。其中一份材料涉及曾经获得的奖项，但这一奖项的颁发人否认曾经向她授奖。（高冰冰）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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