法国强调愿缓和与俄罗斯的紧张关系

人民网讯 法国政府强调，尽管存在分歧，但应进行对话，愿缓和与俄罗斯的紧张关系。

俄罗斯法国安全合作理事会时隔7年后9日在莫斯科举行。会议举行期间，俄法两国外长和国防部长以“2+2”的形式进行会谈。据阿联酋《宣言报》报道，法国外长勒德里昂9日对记者发表谈话说，“现在是采取行动减少相互警惕的时候了。”他还指出，“我们代表法国总统提出了一项建立在信任和安全基础上的工作方案。但现在谈解除对俄罗斯的制裁还为时尚早。”

报道称，法国国防部长帕利也表示，“两国之间尽管存在分歧，但应进行对话，避免误解和摩擦，法国愿缓和与俄罗斯的紧张关系。”

俄罗斯外长拉夫罗夫强调，缓和并使两国关系正常是“可能和必要的”。（安国章）

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