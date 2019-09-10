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“99公益日”思源筹款超过9000万元

2019年09月10日09:50  来源：人民网-国际频道
 

9月7日-9日，中华思源工程扶贫基金会联合旗下思源天使妈妈基金、思源芭莎公益慈善基金、思源爱的分贝项目等参与腾讯“99公益日”，发起上线了93个公益项目，并筹集善款超过9000万元，创造线上筹款新的历史纪录。

李晓林秘书长表示，多年来“思源工程”始终秉承“饮水思源、回报社会”的理念，高度重视互联网公益事业，积极参与“99公益日”、“95公益周”等互联网公益活动，创新开展互联网劝募工作；并一直坚持“公开透明、规范创新”的基本工作原则，不断提升基金会的透明度、公信力和美誉度，不断满足爱心网友等捐赠人的知情权，从而得到了越来越多的爱心人士、爱心企业的支持和参与。

据了解，在2019年“99公益日”上，“思源工程”不但筹款总额、公众参与人数创造新高，而且还在动员工作中取得新突破。

李晓林说：“‘99公益日’后，‘思源工程’将第一时间开展项目执行和透明反馈工作，绝不辜负爱心网友和爱心企业的信任与支持，让爱心善款早日用于受助地区和受助人。”

(责编：燕勐、常红)
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