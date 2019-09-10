厚德载物，走进清华大学！聆听大牛级“海归院士”讲座现场 

厚德载物，桃李芬芳。 9月8日下午，“我给同学做一堂讲座”活动启动仪式暨首场报告会在清华大学主楼接待厅隆重召开。欧美君带你走进清华园，聆听老一代留学生的心路历程。 建国70周年，恰逢第35个教师节来临之际，教育部与欧美同学会邀请一批留学归国的榜样人物，为在校大学生们讲述留学奋斗经历和成才报国故事。清华园是活动第一站，在这个闻名遐迩的学术圣地举行了首场报告会。 欧美同学会副会长、中国教育国际交流协会会长刘利民，清华大学党委书记陈旭，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，教育部教师工作司司长任友群，清华大学副校长、中国科学院院士薛其坤，清华大学党委副书记过勇，复旦大学特聘教授、复旦大学中国研究院院长张维为，清华大学团委书记王前等出席了活动。教育部教师工作司司长任友群主持启动仪式。 他们与来自清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学200名莘莘学子们，展开了一场睿智、深邃的思想交流。

青年是早晨八九点钟的太阳

启动仪式上，清华大学党委书记陈旭发表了亲切感人的致辞。她表示，近代以来有大批仁人志士出国留学，学成归来后为祖国做贡献，在中国革命、建设的历史长卷中写就了动人篇章。中华儿女追求复兴的梦想足迹伴随了国家从封闭到开放，从落后到富强的伟大历史跨越。 陈旭回顾了习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话，广大留学人员不愧为党和人民的宝贵财富，不愧为实现中华民族伟大复兴的有生力量。党、国家、人民为拥有并将更多拥有这样一大批人才而感到骄傲和自豪。教育是改革开放的先行者、受益者、助力者。1978年6月23日，邓小平在听取教育部关于清华大学的工作汇报时，做了“扩大派遣留学生”的重要指示，拉开了中国教育对外开放的序幕。 1978年，中国派出了首批52名留学人员，其中清华教师有9位，他们学成回国后全身心投入到教书育人、科研报国的伟大事业中去。留学归国人员逐渐成为我国高教教师的重要组成部分，用实际行动阐释了爱国担当，希望同学们向榜样学习，传承爱国报国光荣传统，把自己的理想与祖国前途、民族命运紧密联系在一起。 欧美同学会副会长刘利民致辞并宣布活动启动。他表示，我们即将迎来祖国70华诞，我们用给同学做一堂讲座的形式回顾祖国70年来光辉历程，展望新中国美好未来。青年是国家希望、民族栋梁，1957年，毛泽东主席在莫斯科大学发表演讲，世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的，你们青年人朝气蓬勃正在兴旺时期，好像八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上。 习近平总书记在2018年新年来临之际，给莫斯科大学的中国留学生们回信说，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。从毛泽东主席的殷殷期盼到习近平总书记的深情嘱托，从国家出台中长期青年发展规划到党的十九大报告对青年工作的专门阐述，讲话精神绵延相传，党和政府对青年一代的信任始终如一。 青年兴则国家兴，青年强则国家强，青年朝气蓬勃，蕴藏着创新的巨大能量，是全社会最富有活力创造力的群体，是全面建成小康社会，社会主义现代化强国的主力军。刘利民指出，我国培养了六千多万的本科毕业生，成为各行各业的中坚力量，成为中国特色社会主义事业取得世界瞩目成绩的重要支撑。目前千百万在校的大学生，也就是在座的各位同学，必将是未来我国人才队伍的强大后备军，是我们社会主义事业的建设者和接班人。

百年未有之大变局与道路自信

首场报告会上，两位在人文科学和自然科学领域成果丰硕的海归学长作了精彩演讲。复旦大学中国研究院院长张维为作了“百年未有之大变局与道路自信”的报告。清华大学副校长、中国科学院院士薛其坤做了“胸怀祖国、放眼世界，誓做新时代的奋进者”的报告。两位学长的发言把讲座气氛推向高潮，赢得了现场热烈的掌声。 张维为曾留学日内瓦大学获得国际关系博士学位，牛津大学访问学者，以中英文发表过大量关于中国改革和发展模式的文章，著有《文明型国家》和“思考中国三部曲”系列（《中国触动》《中国震撼》《中国超越》）等。 “中国的崛起肯定将改变世界格局！这是百年未有之大变局。”张维为在演讲中以翔实的数据、鲜活的案例告诉青年学子们——“中国正在崛起，中国人要自信”。 他表示，在中国共产党的领导下，中国迅速而全面地崛起，中国人民生活水平跨越式提高，中国加快了迈向世界政治和经济舞台中央的步伐。坦率地说，这是一个超靓丽的成绩单，世界上其他国家、其他政党拿不出来。 有了过去70年取得的成就和经验，有了我们自己探索出来的中国特色社会主义道路，我们没有克服不了的困难，我们的前景只会越来越好。 “这盛世如你所愿”，张维为说，你们生活在一个大有作为的时代，可以说是心想事成。多数中国人比美国人对自己的国家更乐观，对自己的前途更乐观。因此，要把个人命运融入到国家命运中去。 大变革的时代是一个需要思想和话语的时代，也是一个能够产生思想和话语的时代。张维为的“一出国，就爱国”的观点引起留学生和海外华人的共鸣，他很早就呼吁中国留学生们要在国际舞台上“讲好中国故事”。 他肯定以90后为代表的中国年轻一代非常爱国，非常爱思考。作为走访过100多个国家和地区的学者，他用自己的观察思考和独树一帜的表达方式，坚持在国际视野中解读中国崛起、中国道路和中国模式，被认为是与西方话语交锋、建构中国话语的独特尝试。

当代青年，你们准备好了吗？！

薛其坤院士，1992年6月，作为中日联合培养学生在日本东北大学金属材料研究所学习和工作过，1996年6月，作为访问助理教授，前往北卡罗莱纳州立大学物理系学习， 2000年2月，前往瑞士IBM苏黎世实验室做访问科学家，2005年当选为中国科学院院士。 薛其坤2013年从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。该成果在美国《科学》杂志发表后，引起国际学术界的震动，著名物理学家杨振宁称其为“诺贝尔奖级的物理学论文”。 薛其坤在发言中开宗明义指出，“当今世界各国之间激烈的经济竞争和科技竞争，归根结底是教育的竞争，人才的竞争，新时代对杰出人才的需求从来没有这么迫切！对杰出大学的需求从来也没有这么迫切过！” 经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史定位。这是一个最好的时代，这是一个最能激发创造力的时代。薛其坤勉励，新时代的青年牢记自己的使命和责任，把个人理想的追求融入国家建设大业中去。 薛其坤对在场亲耳聆听的青年学子有一个发人深省的新时代之问：预计2050年世界人口90亿，中国人口14.2亿，占六分之一。请问—— 每十项重大技术发明，几项来自中国？ 每十项重大科学发现，几项来自中国？ 每十个大思想家、经济学家、文学家、艺术家、建筑家、科学家、发明家等等，有多少人来自中国？ 青年们，他们是未来的你们吗？你们从现在开始就准备好了吗？ 薛其坤衷心希望同学们勇敢肩负起时代赋予的使命和责任，誓做新时代坚强的奋进者，在为祖国强大、中华民族伟大复兴和人类文明进步的奋斗历程中谱写人生绚丽篇章。

胸怀祖国、放眼世界 誓做新时代的奋进者