美国仍有“兴趣”与塔利班达成和平协议

美国国务卿迈克·蓬佩奥8日说，美方依然有兴趣与阿富汗塔利班达成和平协议，但对方需要改变，谈判能否恢复取决于塔利班。

美国媒体报道，白宫正在讨论美方与塔利班和阿富汗政府方面可能会晤的新会期。

【仍为协议努力】

蓬佩奥8日接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说，美方仍有兴趣与塔利班达成协议，但在证据表明塔利班能够履行潜在协议的承诺以前，美方不会采取行动。“美国总统（唐纳德·特朗普）不会减少（对塔利班）施加的压力。”

特朗普7日傍晚经由社交媒体“推特”宣布，取消原定8日在美国马里兰州总统度假地戴维营与塔利班领导人以及阿富汗总统阿什拉夫·加尼分别举行的秘密会面，同时叫停美方与塔利班的谈判。

特朗普说，美方取消会面原因是塔利班承认5日在阿富汗首都喀布尔发动袭击，导致包括1名美国士兵在内的12人死亡。

美方与塔利班近期结束第九轮谈判。美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德本月2日说，双方就和平协议“原则上”达成一致。

蓬佩奥说，塔利班先前“原则上”同意与阿富汗政府对话、减少暴力并与“基地”组织断绝关系；塔利班试图以发动恐怖袭击方式获得谈判优势，不应因为这类恶劣行径而受到“奖赏”。

不过，他说，美方仍在为达成协议努力，希望塔利班作出改变。“关键不在于承诺，而在于兑现承诺，”他说，“我们将继续朝这个结果努力。”

他说，特朗普没有决定是否继续推进从阿富汗撤军计划。

美国现阶段在阿富汗驻军大约1.4万人。哈利勒扎德先前说，美方打算撤出5000人。

【新会期商讨中】

消息人士告诉CNN，特朗普与国家安全官员大约一周前决定邀请塔利班领导人和阿富汗总统加尼赴美。特朗普施压美方团队制定撤军计划，但在美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿和共和党籍联邦参议员林赛·格雷厄姆告知他拟议计划过于信任塔利班以后，特朗普对与塔利班谈判表达失望。

美方官员过去一周为原定8日的秘密会面做准备，阿富汗总统加尼还打算前往美国首都华盛顿。

按照CNN的说法，塔利班方面5日发动袭击，国家安全官员再次会面并向特朗普汇报情况，美方随即决定取消秘密会面，加尼取消赴美行程。

一名消息人士说，美方与塔利班和阿富汗政府方面今后仍然可能会面，白宫正在磋商新的会期。不清楚特朗普取消会面、重新确定日期是否只是谈判技巧。

塔利班方面8日说，特朗普取消秘密会面的决定“只会让美方承受更多损失”。不过，这一武装组织表达对话意愿。“如果对话的道路开放，我们将致力于对话。”

9月8日距美国遭遇“9·11”恐怖袭击18周年只有3天。特朗普先前决定在这时邀请塔利班领导人赴美在美国国会触发争议。不少议员不予认可，包括一些共和党籍资深议员。

美国前副总统迪克·切尼的女儿、共和党籍众议员莉兹·切尼在“推特”提醒，戴维营是美国领导人当初商讨如何回应“9·11”袭击的地方，塔利班成员不应该涉足那里。另一位共和党籍众议员、曾在伊拉克和阿富汗服役的亚当·金青格说，永远不应该允许塔利班成员进入美国。（王雪梅）（新华社专特稿）

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