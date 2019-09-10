塔利班回应特朗普取消会面：美方承受更多损失

阿富汗塔利班组织8日说，美国总统唐纳德·特朗普取消与塔利班代表对话的决定“只会让美方承受更多损失”。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在一份声明中说：“美国人会为取消对话比其他任何人遭受更多损失。”

声明说，这一决定使“美国的可信度受损”，但塔利班相信美国最终会回到谈判桌前。声明说，本月7日以前，塔利班与美方的对话一直顺利，双方同意9月23日举行阿富汗内部对话。

媒体先前披露，挪威可能主办一场由阿富汗各派别代表参加的内部对话。

特朗普7日晚经由社交媒体“推特”宣布取消原定于8日在位于美国马里兰州的总统度假地戴维营与塔利班谈判代表以及阿富汗总统阿什拉夫·加尼分别举行的“秘密会面”。

特朗普说，美方取消会面并且中止谈判的原因是塔利班试图“增加错误的谈判筹码”、发动致使美军士兵死亡的袭击。

阿富汗政府随后发表声明，但没有正面回应特朗普取消与阿富汗总统的会面，只是呼吁塔利班停火并与阿富汗政府直接对话。

美方先前与塔利班举行9轮对话。塔利班认定阿富汗政府是美方扶植的“傀儡”，拒绝与政府直接对话。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德一周前说，美方与塔利班就和平协议“原则上”达成一致，“只差特朗普点头”。

依据协议草案，美国将在135天内从驻阿富汗的5座军事基地撤走5000人，塔利班承诺美军撤离后阿富汗不会成为极端主义组织的栖身地。

阿富汗塔利班一边与美国谈判，一边加大军事攻势，过去两周先后进攻北部重镇昆都士和北部巴格兰省首府普勒胡姆里。（王宏彬）【新华社微特稿】

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