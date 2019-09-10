土美地面部队首次巡逻叙利亚“安全区”

土耳其国防部8日证实，土耳其军队当天出动装甲车，从东南部边境进入叙利亚北部，与驻扎在那里的美国军队一同执行地面巡逻。按照土美两国媒体的说法，这是双方地面部队首次在叙利亚“安全区”联合巡逻。

土耳其国防部在声明中说，土美军队开始在叙利亚“安全区”联合巡逻，双方派遣装甲车队、直升机和无人机执行任务。

土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社报道，6辆土军装甲车8日借道土耳其边境城镇阿克恰卡莱进入叙利亚，与美军军车在幼发拉底河以东首次联合巡逻。

路透社报道，土美军队曾在叙利亚执行联合直升机巡逻，地面巡逻尚属首次。

美联社记者在叙利亚边境城镇泰勒艾卜耶德看到，十几辆插着土耳其国旗的装甲车进入叙利亚境内，美军车辆在一两公里以外等候，至少一架直升机在空中轰鸣；双方随后一起巡逻，美军车辆带头。

消息人士说，两军车队巡视了叙利亚库尔德武装的一处营地，检查后者是否按要求拆除军事掩体，土方先前就此向美方有所抱怨。

土美8月初围绕在叙利亚东北部设立“安全区”达成一致，商定在土耳其境内设立联合行动中心，将“安全区”建成“和平走廊”。

不过，双方迄今没有谈妥“安全区”计划细节。美方正与土方和叙利亚库尔德武装分别谈判。

土耳其同时提出，打算在叙利亚“安全区”安置100万逃到土耳其的叙利亚难民。土耳其境内现有大约360万叙利亚难民。

土方多次对“安全区”进展表示不满，敦促美方尽快落实。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安说，土耳其“下定决心在9月最后一周以前建成‘安全区’”。

埃尔多安5日威胁说，如果没有如期在叙利亚东北部设立“安全区”，土耳其将被迫放任叙利亚难民前往欧洲。

土耳其是不少中东难民和非法移民前往欧洲的主要“踏板”。为阻止难民潮，欧洲联盟2016年与土耳其达成难民安置协议，欧盟承诺向土方提供资金，换取土方限制难民借道土耳其前往欧洲。土方多次抱怨，资金没有全部到位。

“安全区”设想由美国总统唐纳德·特朗普去年提出，目的是在叙利亚库尔德武装与土耳其这两个美国盟友之间建立一片缓冲区。

叙利亚库尔德武装是美国打击极端组织“伊斯兰国”军事行动的盟友，是美国在叙利亚的主要扶植对象。土耳其政府把叙利亚库尔德武装视作土耳其境内分裂势力在叙利亚的分支，将它列为恐怖组织。土美因为这一分歧而关系紧张。

叙利亚政府认为美土在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，予以谴责。（王宏彬）（新华社专特稿）

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