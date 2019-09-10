正面"对决" 英首相坚持推行"脱欧"三招反制议会

英国首相鲍里斯·约翰逊定于9日再度发起提前选举动议，与反对英国未达成协议便脱离欧盟的下院议员正面“对决”。

依据政府官员公开或私下向媒体披露的信息，约翰逊暂无辞职打算，正与内阁酝酿如何反制议会，以继续推行“脱欧”。

【咬文嚼字】

约翰逊带领英国10月31日如期“脱欧”的计划上周接连遇挫。执政党保守党不仅失去20多名下院议员，政府所提议解散议会、10月15日提前选举的动议因未获得下院三分之二以上支持而遭否决。

同时，反对党发起阻止“无协议脱欧”的法案一周内获议会两院批准，定于9日经英国女王签署后生效。法案要求约翰逊致信欧盟，申请把“脱欧”大限推迟3个月至明年1月31日，除非英国议会10月19日以前批准一份“脱欧”协议或同意“无协议脱欧”。

英国《星期日电讯报》8日晚披露，约翰逊当天与多名重要顾问商讨策略，以反制议会寻求延期“脱欧”的打算。

其中一项正接受“严肃考虑”的方案是，约翰逊致信欧盟，不阐释延期“脱欧”具体原因，却附信声明政府完全无意延期。一名内阁人士认为，议会通过的法案只要求首相致信，没有禁止他“向欧盟递交其他文件”。这名知情人士说：“眼下前路清晰：欧洲人需要拒绝延期。”

另一名首相府人士说，议会通过的法案只在欧盟同意延期后才能生效。就这一说法，上周因“反水”而遭取消保守党党籍的21名议员意见不一致。一些人认定这一说法“怪异”，一些人承认欧盟确有可能拒绝延期。

法国外交部长让—伊夫·勒德里昂8日说，“按照现在情形”，法方不支持英国再次申请延期“脱欧”。“我们不能总是每3个月就这样来一回。”

《星期日电讯报》报道，一些高级别阁僚8日暗示，首相府已找到摆脱法案的法律途径。

外交大臣多米尼克·拉布告诉英国天空新闻频道，将“认真审阅法案，试图弄清它真正的法律要求”。财政大臣赛义德·贾维德告诉英国广播公司，政府“绝对不会”在10月17日至18日欧盟峰会上申请延期“脱欧”。两人均声称政府会遵守法律。

按照法新社的说法，拉布和贾维德当天否认“首相别无选择、只得下台”的猜测。

【休闭议会】

约翰逊先前说，宁可“死在阴沟”，也不愿延期“脱欧”。首相府发言人8日晚重申，约翰逊坚守承诺，无论如何不会申请延期“脱欧”。

约翰逊定于9日下午再度在议会下院发起10月15日提前选举动议。多家媒体预期，鉴于反对党上周达成共识，在欧盟同意延期“脱欧”以前绝不支持提前选举，因而动议料将再遭否决。

《星期日电讯报》梳理，保守党、政治盟友北爱尔兰民主统一党以及下院独立议员查理·埃尔菲克所持可投票议席比反对党议员大约少43个。

不过，按照首相府人士的说法，9日是最大反对党工党党首杰里米·科尔宾成为首相并在10月欧盟峰会上磋商延期“脱欧”的“最后机会”。如果政府动议遭否决，“下院议员们应认识到他们可能无法阻止”英国“无协议脱欧”，“本周就将回家，再无机会左右10月17日（与欧盟）的谈判”。

约翰逊先前向女王申请自9日至12日之间择期休闭议会至10月14日，获批准。英国《泰晤士报》9日报道，政府最有可能的打算是9日就提前选举动议表决后立刻宣布议会休会。

《泰晤士报》政策编辑奥利弗·赖特分析，政府如果9日不宣布议会休会，可能赶在12日以前立法推翻《固定任期议会法》，从而让提前选举动议获得通过的门槛从至少三分之二降至简单多数。然而，这样做的风险在于，反对党可能利用本周会期，再次夺取议事掌控权，要求政府公开关联“无协议脱欧”的涉密文件。

【依托民意】

因怀疑约翰逊政府有意无视法案、强行“脱欧”，“反水”的前保守党议员已组建法律团队，准备随时采取应对行动。一名政府人士告诉《星期日电讯报》，首相府同样准备投入法律战。

而即便约翰逊政府在最高法院输掉诉讼、被迫申请向欧盟延期，在《泰晤士报》政策编辑赖特看来，“脱欧”变“拖欧”反而可能对保守党有利。

赖特认为，首相府策略以提前选举为基础。只要持续向民众传递政府坚持如期“脱欧”的信息，同时指认科尔宾有意延长“脱欧”、给民众带来痛苦，就有可能激发选民共鸣，不把“脱欧”僵局归咎于约翰逊。

因此，即便提前选举日期定在10月31日“脱欧”大限之后，保守党仍有可能赢得选民支持、在议会重新占据多数议席，从而继续推进“脱欧”。

约翰逊定于9日上午飞赴爱尔兰，与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡首次会晤。外界普遍预期两人的会谈不会取得突破，意义更在于建立联系。

赖特分析，英欧在10月欧盟峰会期间达成新“脱欧”协议的可能性“几乎没有”。双方内部人士披露，现阶段没有投入实质性磋商，而是试探对方立场。

但他认为，在“脱欧”延期且某一政党在提前选举中赢得下院多数议席的情况下，英欧仍有可能在“脱欧”大限过后重新达成协议。（海洋）（新华社专特稿）

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