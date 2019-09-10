朝鲜提议9月下旬举行朝美工作磋商

新华社平壤9月9日电（记者 程大雨）据朝中社9日报道，朝鲜外务省第一副相崔善姬当天表示，朝方愿在9月下旬与美方举行朝美工作磋商。

朝中社援引崔善姬的讲话报道说，朝方注意到主导对朝磋商的美国高级官员近期多次称，已做好重启朝美工作磋商的准备。朝方有意在9月下旬与美方在双方商定的时间和地点坐下来面谈。

崔善姬表示，朝鲜国务委员会委员长金正恩在今年4月发表的施政演说中阐明，美国应收起目前的“计算方法”，以新的姿态对待朝鲜，朝方将等待美方做出决断直至今年年底。

崔善姬说，她相信美方届时会拿出符合双方共同利益、朝方可以接受的方案。如美方在新一轮朝美工作磋商中因循守旧、没有拿出新方案，那么朝美间的往来可能就此结束。

从去年6月至今年6月，美国总统特朗普与金正恩先后在新加坡、河内和板门店举行三次会晤。今年6月30日，特朗普在板门店与金正恩举行会谈后对媒体表示，美朝双方将在未来两三周重启工作磋商。美国国务卿蓬佩奥8月7日表示，期待能在未来数周内重启与朝方的对话磋商。

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