俄外长：俄法将继续就保留伊核协议进行合作

新华社莫斯科9月9日电（记者 李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫9日表示，俄罗斯与法国将继续在保留伊朗核问题全面协议方面进行合作。
据俄罗斯外交部9日发表的声明，拉夫罗夫、俄罗斯国防部长绍伊古与法国外交部长勒德里昂、法国国防部长帕利当天在莫斯科举行会议。拉夫罗夫在会后的联合记者会上表示，俄法将继续在保留伊核协议方面进行合作。双方认为，“这一协议没有可靠的替代方案”。
拉夫罗夫说，俄方欢迎法方就保留伊核协议、保护伊朗相关商业利益提出的倡议。
谈及《中导条约》问题时，拉夫罗夫说，俄法双方当天就美国退出《中导条约》后的战略稳定形势进行了磋商。俄方在这一问题上的立场是清楚的。俄方不会在没有部署美国相关系统的地区部署类似系统。俄方已就此问题邀请北约进行讨论，但尚未得到回应。
就俄罗斯与乌克兰近日交换一批被扣押人员一事，拉夫罗夫表示，俄方希望这是一个积极信号，希望乌克兰东部顿巴斯地区问题得到解决，希望俄乌两国关系能够正常化。
勒德里昂在记者会上表示，法方希望旨在磋商解决乌克兰东部地区冲突的“诺曼底模式”四国（俄罗斯、德国、法国和乌克兰）峰会能够于近期在巴黎举行。法方将俄乌两国交换被扣押人员一事视为具体成果，认为有必要利用当前气氛推进明斯克协议的全面履行。
另据俄罗斯国防部的声明，绍伊古表示，当天的会议还涉及《中导条约》失效后的欧洲局势，俄法双方就《新削减战略武器条约》问题进行了讨论。
2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。
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