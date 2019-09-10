尼泊尔总理奥利会见王毅

新华社加德满都9月9日电（记者周盛平）9月9日，尼泊尔总理奥利在加德满都总理府会见国务委员兼外交部长王毅。
奥利请王毅转达对中国领导人的亲切问候和良好祝愿。他表示，尼泊尔人民对中国怀有深厚情谊，两国有着长期紧密的友好合作，尼泊尔的未来与中国的未来紧密相联。尼祝贺新中国成立70周年，钦佩中国发展取得的巨大成就，衷心祝福伟大的中国人民在前进道路上取得更多成功。尼坚定奉行一个中国政策，不允许任何势力在尼从事反华活动。尼方反对任何试图遏制和阻止中国发展的图谋。尼感谢中方长期以来对尼国家建设提供的大力支持和帮助，愿在共建“一带一路”进程中，进一步深化双方合作，推动尼中关系取得更多积极成果。
王毅转达中国领导人对奥利的亲切问候。王毅表示，中尼是山水相连的友好邻邦，在双方共同努力下，中尼关系成为大小国家平等相待、互利共赢的国与国关系典范。中方赞赏尼方奉行一个中国政策，不允许任何势力利用尼领土从事反华活动。我们也将继续坚定支持尼维护国家独立、主权和领土完整，支持尼方探索符合本国国情的发展道路。双方要落实好两国领导人建设跨喜马拉雅立体互联互通网络的共识，推进共建“一带一路”合作，加强铁路、公路、航空、口岸、能源、人文等各方面的联通。中方愿继续为尼国家发展建设提供支持帮助，将鼓励更多中国企业来尼投资兴业。当前，两国关系发展面临新的机遇，中方愿与尼方一道开辟中尼世代友好关系的新前景。
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