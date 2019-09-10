格奥尔基耶娃成为IMF下任总裁唯一提名人选

新华社华盛顿9月9日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）执行董事会9日宣布世界银行首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃为下任IMF总裁的唯一提名人选。

IMF执董会当天发表声明说，提名下任IMF总裁人选的阶段已于6日结束。格奥尔基耶娃已确认愿意被提名为IMF总裁候选人。IMF执董会将按照流程推进，包括在IMF执董们与总裁候选人之间举行会谈。执董会致力于在10月4日之前尽早完成下任总裁遴选程序。

今年7月2日，欧洲理事会提名克里斯蒂娜·拉加德担任下任欧洲央行行长。拉加德于7月16日正式向IMF执董会提请辞去IMF总裁一职，辞职将于9月12日生效。

格奥尔基耶娃1953年出生于保加利亚首都索非亚，曾任欧盟委员会副主席，自2017年1月以来担任世行首席执行官，上个月刚过66岁生日。IMF理事会本月5日批准执行董事会关于取消总裁职位年龄限制的提议，为格奥尔基耶娃执掌IMF铺平了道路。

自70多年前世行和IMF成立以来，美欧保持长期“默契”：世行行长一直由最大股东美国的提名人选担任，而IMF总裁一直由欧洲的提名人选担任。

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