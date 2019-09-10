格奥尔基耶娃成为IMF下任总裁唯一提名人选

新华社华盛顿9月9日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）执行董事会9日宣布世界银行首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃为下任IMF总裁的唯一提名人选。
IMF执董会当天发表声明说，提名下任IMF总裁人选的阶段已于6日结束。格奥尔基耶娃已确认愿意被提名为IMF总裁候选人。IMF执董会将按照流程推进，包括在IMF执董们与总裁候选人之间举行会谈。执董会致力于在10月4日之前尽早完成下任总裁遴选程序。
今年7月2日，欧洲理事会提名克里斯蒂娜·拉加德担任下任欧洲央行行长。拉加德于7月16日正式向IMF执董会提请辞去IMF总裁一职，辞职将于9月12日生效。
格奥尔基耶娃1953年出生于保加利亚首都索非亚，曾任欧盟委员会副主席，自2017年1月以来担任世行首席执行官，上个月刚过66岁生日。IMF理事会本月5日批准执行董事会关于取消总裁职位年龄限制的提议，为格奥尔基耶娃执掌IMF铺平了道路。
自70多年前世行和IMF成立以来，美欧保持长期“默契”：世行行长一直由最大股东美国的提名人选担任，而IMF总裁一直由欧洲的提名人选担任。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】