第六次中印战略经济对话在印度新德里举行

人民网新德里9月9日电（记者 胡博峰）9月9日，由中国国家发展和改革委员会、印度国家转型委员会共同举办的第六次中印战略经济对话及中印经济合作论坛在印度新德里举行。国家发展改革委主任何立峰、印度国家转型委员会副主席库马尔共同主持对话会并出席论坛作主旨发言。

在对话会上，中印双方回顾总结各工作组进展情况，就两国宏观经济形势、双边务实合作等议题充分交换意见，达成了一系列共识。中方表示，中国特色社会主义进入新时代，正加快全面建成小康社会，印度提出“5年内建成5万亿美元经济体”宏大目标，双方发展方向一致。中印两国携手合作，将助力彼此发展，为亚洲乃至世界和平、稳定、繁荣贡献力量。中印战略经济对话机制建立以来，双方多个部门及主要金融机构和企业积极参与，取得了一系列成果。各工作组持续加强沟通联系，在政策协调、基础设施、节能环保、高技术、能源和医药等领域深入交换意见，达成新的合作共识。展望未来，中印要以更大范围的开放拥抱发展机遇，以更宽领域的合作谋求互利共赢，继续强化政策沟通，加强优势互补，深化各领域务实合作，推动具体项目实施，提高中印合作的获得感。印方表示，印度政府正大力推动改革，改善营商环境，提升基础设施水平，欢迎中国企业投资印度基础设施、住房、物流、智慧城市、制造业等领域。两国经济是互补而非竞争的关系，双方应继续增进互信、聚焦成果、解决问题，为两国企业合作创造更加有利的条件。

在论坛上，中方表示，中印同为世界重要新兴经济体，经济互补性较强，合作空间广阔，合作潜力巨大。中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，打造市场化法治化国际化营商环境，积极主动扩大进口，坚持共商共建共享，进一步促进互联互通，深化多双边经贸合作，推动实现区域经济共同发展繁荣。中印互为发展机遇，真诚欢迎印度企业来华投资兴业，也鼓励中国企业积极参与印度经济发展。要发挥好中印战略经济对话平台作用，加强贸易、投资、文化、旅游、技术、医药、节能环保等合作，推动重点合作项目落地，实现多方互利共赢。印方表示，中印合作将为世界繁荣、稳定注入强大动力，加强两国政府、企业以及人民之间的互动交流，有利于构建强健而有活力的双边关系。印方欢迎中国企业进一步加大对印投资，希望学习中国企业在先进制造、人力资源、经营管理等方面的经验，并加强双方在制造业、服务业、旅游业、循环经济等领域的合作。

国家发展改革委、外交部、商务部、能源局、铁路局、部分地方省市，印度国家转型委员会、外交部、铁道部、电子信息部、住房和城市事务部、商工部、水资源部、电力部、新能源与可再生能源部、油气部、能源效率局、药品部等共约100人参加对话会。中印双方企业参加论坛，围绕基础设施、高技术、节能环保、能源、医药等领域开展交流研讨，并签署多项合作文件。

中印战略经济对话机制建立于2010年12月，中方由国家发展改革委牵头，印方由国家转型委员会牵头，下设政策协调、基础设施、高技术、节能环保、能源、医药等六个工作组，是双方交流宏观经济政策和推动务实合作的重要平台。前五次对话分别于2011年、2012年、2014年、2016年、2018年在北京和新德里轮流举行。

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