第四届北京国际徒步论坛举行

本报电 （立风）第四届北京国际徒步论坛近日在京举行。来自英国、意大利、尼日利亚等9个国家和地区的代表以及来自北京、天津、辽宁等省区市和来自各行业分会、俱乐部、体育组织、赞助企业的各界代表约200人出席论坛。
本届论坛以“徒步与奥林匹克文化传播”为主题，探讨徒步运动作为一种大众健身方式，如何融入奥林匹克文化，传递和平、友谊、健康、自然、公益的精神以及徒步与奥林匹克文化对文化融合、城市发展、全民健康的推动作用。
北京市徒步运动协会会长史绍洁发表《徒步促进北京奥林匹克文化传播》的主旨演讲，他表示，人们通过协会举办的活动走进北京奥运会场馆，走进奥林匹克森林公园，在享受运动健身快乐的同时，也感受着奥林匹克文化带来的快乐。
经过与会代表的商议，论坛发表了《为弘扬奥林匹克文化而行走——国际徒步论坛北京倡议》，倡议通过徒步运动传播奥林匹克文化，支持各国推广大众健身计划，支持残障人士康复计划，加强和促进各国徒步运动组织和广大徒步爱好者之间的合作与交往，促进不同文化之间的相互了解与沟通等。
本届论坛由北京市民间组织国际交流促进会、北京市体育总会、门头沟区人民政府、北京市徒步运动协会、首都体育学院等单位共同主办。
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