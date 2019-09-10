东盟能缓和日韩关系吗？

据韩国国际广播电台网站报道，韩国总统文在寅已于9月1日至6日对泰国、缅甸和老挝三国进行访问。此番国事访问后，文在寅已实现对东盟所有成员国的访问。在日韩贸易纷争不断的背景下，文在寅此时选择出访东盟三国引人注意。

出访成果不断

9月2日，泰国总理巴育与韩国总统文在寅在总理府举行会谈，两国签署6份合作谅解备忘录以及1份《韩泰军事情报保护协定》。两国还同意设立一个联合工作小组以促进韩国在泰国的投资。文在寅表示，泰国是韩国政府积极推进的“新南方政策”最重要的合作伙伴。

韩国时隔7年对缅甸进行国事访问。据韩联社报道，两国签署《韩缅对外经济合作基金贷款相关的基本协定》，缅方将专设韩国咨询台解决韩国企业在缅困难。双方还将成立高级别定期合作机制“韩国-缅甸通商产业合作联合委员会”。

文在寅在9月3日会见缅甸国务资政昂山素季时，两国还签署了《关于海运、造船厂现代化、港湾及物流设施开发管理的合作谅解备忘录》。

文在寅9月5日抵达老挝万象，这是韩国总统对老挝的首次访问。文在寅在会见老挝国家主席本扬时表示，老挝有“东盟的物流枢纽”和“东盟的蓄电池”之称，具有巨大的发展潜力。韩国希望与湄公河流域国家共同繁荣，希望把“汉江奇迹”移植为“湄公河奇迹”。

争取他国支持

本次出访也是日本对韩国实施贸易限制措施以来，文在寅的首次出访。据《韩民族日报》报道，文在寅此访最受关注的部分是他能否得到亚洲国家在强征劳工案上对韩国的支持。中国社会科学院亚太与全球战略研究院董向荣研究员表示：“在日韩矛盾的大背景下，文在寅发言内容涉及针对日本反全球化、贸易保护主义以及把贸易和经济产业链的相互依存用作武器手段应对历史问题的行为。文在寅也有争取其他国家支持的意图。”

另外韩国舆论认为，除了深化韩国与东盟国家的经济合作、邀请东盟各国领导人参加今年下半年在韩举行的韩国-东盟特别峰会外，在韩日矛盾加剧的大背景下，文在寅此行还意在进一步推进“新南方政策”，寻求实现贸易多元化。据韩联社报道，韩国青瓦台经济幕僚朱亨喆表示，此访最大成果在于三国重申支持韩方所推进的新南方政策。

新南方政策是文在寅上台后提出的对外经济政策之一，以建立面向人民、繁荣与和平的未来伙伴关系为核心，旨在大力发展韩国与东盟国家以及印度的关系。

缓和日韩关系

一味迫使东盟在日韩关系中选边站，无疑会加剧日韩关系裂痕。不过文在寅也留下了外交转圜余地，在出访东盟三国前，文在寅接受了泰国《曼谷邮报》的书面采访。文在寅就日韩关系表示：“只要日本走进对话之门，我愿意欣然携手合作。”文在寅还呼吁作为日韩两国近邻和伙伴的东盟凝聚力量促使日本走向外交谈判道路。

东盟与日韩年内达成《区域全面经济伙伴关系协定》或能缓和日韩关系。《区域全面经济伙伴关系协定》是由东盟十国发起，共计16个国家参与的诸边自由贸易协定。泰国总理府在与文在寅会谈后发表声明，表示泰国和韩国同意在今年年底寻求完成《区域全面经济伙伴关系协定》的谈判。

董向荣认为，此前日韩与东盟的合作多是在“10+3”、“10+6”的框架之下，实际上是东盟一直扮演凝聚核心的角色。目前大家的共识是在年内达成《区域全面经济伙伴关系协定》。如果成功达成协定，那么日韩和东盟经济体的建立会促进区域内成员的经济增长，这也是在全世界经济形势不乐观的背景下，两国共同选择以加强和东盟的关系的方式来应对危机。如果因为日韩矛盾而影响到《区域全面经济伙伴关系协定》，这也是区域各成员都不愿意看到的情况。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)