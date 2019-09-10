美国继续极限施压(环球热点)

8月27日，在伊朗德黑兰，伊朗总统鲁哈尼出席活动时发表讲话。

鲁哈尼27日表示，伊朗与美国重启对话的前提是美方重返伊核问题全面协议，谈判只能在伊核协议框架下进行。

新华社发

据今日俄罗斯电视台报道，美国近日对伊朗民用航天机构和两个研究机构实施制裁，原因是这些机构经证实正在推进伊朗的弹道导弹项目。伊朗方面对此予以否认，并认为自己有权研制用于防御目的的常规导弹，无意部署核武器。这是美国首次制裁伊朗航天项目。这一决定使美伊关系改善的节奏再次被打断，两国关系出现恶化趋势。

矛盾难解陷入僵局

美国对伊朗的制裁力度正在不断加大。据路透社4日报道，继制裁伊朗民用太空项目后，美国政府再对伊朗方面的海运企业施加制裁。美国伊朗问题特别代表布赖恩·胡克当日在国务院召开的记者会上说，“在未来会有更多制裁措施。我们的策略非常清楚，就是最大程度向伊朗施压”。胡克同时表示，美伊谈判依然可行，施压的目的是迫使伊朗回到谈判桌。

特朗普政府对伊朗制裁的特点之一是瞄准重点领域实施精准打击。据路透社报道，今年6月，与伊斯兰革命卫队密切关联的伊朗波斯湾石化工业公司和海外销售网络受到制裁。而这次轮到了与伊朗航天部队相关联的航天机构。

这一制裁决定是在伊朗近日发射卫星失败后做出的。据路透社8月31日报道，美国总统特朗普30日公布了一张显示伊朗火箭发射失败的照片，并说美国与此无关。报道称，美国曾警告伊朗不要发射火箭，担心这项技术可能有助于伊朗开发携带核弹头的弹道导弹。伊朗对此予以否认。

伊朗对美国的新一轮制裁表示强烈不满。9月4日，伊朗信息和通信技术部长穆罕默德·贾赫鲁米在推特向美国总统特朗普“喊话”，把他与美国漫威漫画中的超级反派“灭霸”相提并论。今日俄罗斯称，贾赫鲁米此言是在谴责美国对伊朗航天局实施的制裁。

此前，两国关系曾出现缓和迹象。中国社会科学院西亚非洲研究所伊朗问题专家陆瑾认为：“伊朗无意退出伊核协议，也未将美伊谈判的大门彻底关闭。”法国总统马克龙在8月底七国集团峰会期间表达促成鲁哈尼与美国总统特朗普会面的愿望。特朗普释放和解信号，表示不排除和伊朗总统鲁哈尼会面。美国近日对伊朗民用航天机构实施制裁，使美伊关系改善的节奏再次被打断。

新制裁剑指太空项目

自去年单方面撤出伊核协议以来，制裁就是特朗普政府对伊朗经济和外交措施升级的一部分。当前，美国对伊朗采取了全方位、立体式制裁，包括对伊朗伊斯兰革命卫队、最高精神领袖、金融系统等全面制裁。

美国多方面制裁伊朗是为了实现全面遏制伊朗的中东战略目标。上海外国语大学中东研究所研究员孙德刚在接受本报采访时分析，这些“极限施压”的目的就是以压促变，迫使伊朗向美国妥协，达到特朗普政府“不战而屈人之兵”的目的。

伊朗太空项目的军事意义是美伊此番争论的焦点，双方对此各执一词。

陆瑾指出，太空项目本身具有军民两用性，但伊朗与弹道导弹相关的太空项目由伊斯兰革命卫队航天部队负责掌控。今年4月，伊斯兰革命卫队被特朗普列为恐怖组织。在美国看来，这一太空项目自然具有军事意义。

此外，美国认为运载火箭与弹道导弹技术相通，多次表示反对伊朗进行卫星发射活动，并一直声称伊朗多次发射运载火箭的行为违反了联合国第2231号决议。这一决议确定伊朗核问题全面协议生效、执行和监督等细节，同时呼吁伊朗不要从事与可用于运载核武器的弹道导弹相关活动，但没有明令禁止。

然而，伊朗否认卫星发射违反国际公约，理由是这类活动没有“军事属性”。

“美国方面担忧未来伊朗一旦掌握卫星发射技术，会将民用转为军用，军事打击半径变大，对美国盟友和全球利益构成严重威胁。”孙德刚分析，“从目前来看，伊朗有关太空项目仍处于起步和摸索阶段，‘民转军’则需要更多时间和技术，在短期内无军事意义。”

极限施压收效甚微

伊朗一直坚称，自己有权研制用于防御目的的常规导弹，并且无意部署核武器，无视美国削减导弹的要求。据美国《华尔街日报》报道，伊朗在今年7月试射了一枚中程弹道导弹，从而迈出了加剧伊朗和特朗普政府之间紧张关系的又一步。分析人士说，此次试射表明，伊朗不打算屈服于美国让其削减导弹计划的要求，并决意保持强大的弹道导弹能力。

长期以来，伊朗的国防工业受到美国及其他西方国家的军事制裁和出口限制，一直立足于自主研发。孙德刚指出，此举将阻止伊朗在民用航空航天领域的国际合作，延缓伊朗民用太空项目研发，使伊朗迈向太空大国面临更多挑战。同时，这也会使伊朗下定决心，在民用太空项目研发方面走独立自主的道路。

美国的极限施压效果甚微。“新制裁不会对伊朗弹道导弹和太空项目的发展构成实质性的影响，”陆瑾认为，“伊朗的弹道导弹计划是国家威慑力和国防力量的核心内容。伊朗不仅不会用来与美国进行谈判和交易，而且还会加速发展弹道导弹项目。”

针对美国有增无减的制裁，伊朗总统通过解除核研发限制来回击。路透社称，自5月以来，伊朗已开始逐步削减履行伊核协议义务，旨在加大对该协议欧洲各方的压力，在美国实施制裁的情况下保护自身经济利益。鲁哈尼9月4日表示，伊朗将不再遵守伊核协议中关于研发的限制，并将开发新型离心机。

孙德刚预测：“鉴于美国单方面退出核协议，违约在先，且对伊朗进行了‘极限施压’和全方位制裁，伊朗推动弹道导弹技术研发决心更强，甚至会针锋相对，突破伊朗核协议的部分条款，甚至重启核计划。”

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)