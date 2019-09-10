英航飞行员罢工：几乎所有航班被取消，每天将损失3.5亿

【环球网报道 记者 王博雅琪】“因为飞行员罢工，几乎所有英国航空公司的航班都取消了。”美国有线电视新闻网(CNN)9日以此为题报道称，由于英国航空公司(BA)与该公司飞行员协会(BALPA)在飞行员的薪资问题上争执不下，当地时间9日至10日，该公司飞行员将首度举行罢工。受此影响，英国航空公司在这两天里几乎所有的航班都已被迫取消。
CNN援引英航的话说，因为“机场不清楚哪些飞行员会罢工，我们无法预测有多少人会来上班，也无法预测哪些飞机符合飞行资格”，所以许多航班都已被迫取消。而关于罢工的原因，CNN透露，英航表示将在三年内为飞行员涨薪11.5%，但这一提议引起了飞行员的不满。
英航飞行员协会秘书长布莱恩?斯特鲁顿(Brian Strutton)当天解释说，飞行员在英国航空公司陷入困境时“分担了痛苦”，因此，他们希望也可以“公平地分享”公司的盈利。CNN总结说，这些飞行员想从航空公司的盈利中分得更多的份额。
同时，英航飞行员协会还透露，罢工将造成每天约4000万英镑(约合3.5亿元人民币)的损失。
不过，据英航透露，包括工程师、机组人员和地勤人员等近90%的英航员工都已接受公司“涨薪11.5%”的提议。
此外，即使是“涨薪11.5%”，对于英航而言也并非易事。英航透露，该公司机长的平均年薪外加飞行津贴约为16.7万英镑(约合147万元人民币)。“加薪11.5%”则意味着机长的平均年薪将高达20.2万英镑(约合178万元人民币)。
受此次罢工计划影响，乘客的出行计划也“被打乱”。CNN援引英航一位发言人的话说，9月9日及10日这两天内，本有近20万名乘客计划乘坐英航航班出行，不过现在，他们的出行计划极有可能无法按时实现。
报道称，对此，英航建议乘客，不要在9日及10日期间前往机场。同时，英航还表示，将为“尽可能多的客户”提供退款或在其他航空公司重新订票的选择。
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