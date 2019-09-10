“一带一路”富有活力的秘笈（望海楼）

人类正处于一个充满不确定性的十字路口。在这个路口，许多人把目光投向东方，希望在中国方案中寻求关于未来的答案。在中国方案中，“一带一路”这一诞生只有6年的新生事物保持着十足的活力。
一个标志性体现是：第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，40位世界各国和国际组织领导人，150个国家、92个国际组织的数千名嘉宾参加论坛，盛况空前，成果丰硕。“一带一路”的发展速度“超越预期”。从某种意义上讲，它的成功秘笈正在于“超越”性。
从发展观看，“一带一路”强调共同发展，超越了现实主义、自由主义的发展观。对于现实主义而言，发展就是争夺资源、争夺市场、争夺控制权的零和博弈。“一带一路”建设强调共同发展，认为发展不是零和博弈而是共赢发展，发展本质不是争夺蛋糕，而是共同做大蛋糕，并分好蛋糕。自由主义认为只要维持自由贸易、自由投资、自由竞争，政府其他什么都不要做，这一发展思路未能破解世界发展不平等、不平衡、不均衡困境。“一带一路”建设过程，不走西方将发展中国家作为资源掠夺对象的老路，而是通过帮助所在国提升内生发展能力，弥补发展中国家的关键投资缺口，实现雪中送炭。“一带一路”通过战略对接、规划对接、政策对接、项目对接，促进各国紧密协作，实现共同发展。
从文明观看，“一带一路”推进了文明交流互鉴，超越了文明冲突论与文化多元主义。当前，文化多元主义在西方世界的国内与国际政治中都遭遇空前的困境，一些美国政客又在重新鼓吹文明冲突论。文明交流互鉴观认为，不同文明是平等的，并无高下之分和中心边缘之别，谁也不该取代谁。文明不但不应冲突，还应互相学习借鉴。文明的多样性并不意味“非我族类，其心必异”，而是可以通过文明对话，寻找文明交融共通之处，今年5月在中国召开的亚洲文明对话大会就是这样一个文明盛会。
从朋友观看，“一带一路”构建的伙伴关系朋友圈，超越了结盟关系的排他小圈子。传统国际政治的盟友关系，在结交朋友的同时，也在制造敌人，造成不同国际集团的对抗。“一带一路”结伴而不结盟，不断做大朋友圈，但是不搞排他的小圈子。“一带一路”是相互沟通、相互协作的多边伙伴关系平台，朋友圈越来越大，伙伴关系越来越密切，合作越来越深入，包括高峰论坛、对话平台、合作联盟等多种形式的“一带一路”国际合作架构正在逐步成型。
6年来，与暮气沉沉的西方世界形成鲜明对照，“一带一路”建设呈现生机勃勃的景象。根本原因还在于它代表着人类命运共同体，而这不是对旧秩序的摧毁，或者推倒重来，而是旧秩序的升级。在以“美国优先”为代表的逆全球化力量给人类前景蒙上巨大阴影的时候，以“一带一路”为代表的世界进步力量为新型全球化提供新引擎，给人类带来了光明的希望。
（作者为清华大学公共管理学院副教授、国情研究院副院长）
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