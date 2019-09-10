多国政商代表就生态竞争力展开对话

据新华社呼和浩特9月9日电 （记者赵泽辉）来自多个国家和地区的政府、企业代表和国际组织人员9日共聚内蒙古呼伦贝尔市，就提高生态竞争力展开对话交流，寻求合作机会。
全国政协副主席何维在此间开幕的2019中国国际生态竞争力峰会上表示，中国在大力开展生态文明建设的同时，还积极参与全球生态环境治理，体现了对人类长远发展的高度负责。中国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。本次峰会将为全球可持续发展贡献更多中国智慧、中国方案和中国力量。
中国国际生态竞争力峰会自2008年以来已举办7届。本届峰会为期两天，以“生态优先，绿色发展”为主题。
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