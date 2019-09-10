哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫

托卡耶夫总统

应国家主席习近平邀请，哈萨克斯坦共和国总统卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫将于10日至12日对中国进行国事访问。

卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫，男，1953年5月17日生于阿拉木图。1975年毕业于莫斯科国际关系学院。1983年至1984年曾在北京语言大学短期进修。

1975年起进入苏联外交部，曾在苏联驻新加坡使馆工作，1985年至1990年任苏联驻华使馆二秘、一秘。1992年至1993年任哈萨克斯坦副外长、第一副外长。1994年任外长。1999年3月任副总理。1999年10月任总理。2002年1月任国务秘书兼外长。2003年至2007年任外长。2007年1月当选议会上院议长。2011年3月任联合国副秘书长兼联合国日内瓦办事处总干事。2013年10月再次当选议会上院议长。2019年3月20日宣誓就任总统。

懂俄文、中文、英文。

（新华社电）

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 03 版）

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