续写中哈全面战略伙伴关系新篇章（大使随笔）

应国家主席习近平邀请，哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫将于9月10日至12日对中国进行国事访问。这是托卡耶夫总统就职后对中国进行的首次国事访问。当今世界正面临百年未有之大变局，中哈两国都站在新的历史起点上，致力于民族复兴的宏伟事业。相信此访必将续写中哈全面战略伙伴关系新篇章。

此次访问将为中哈关系开创新局面。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫是中哈关系的重要开创者之一。建交27年来，在双方共同努力下，中哈关系发展成为国家间关系的典范。今年4月，习近平主席亲自向纳扎尔巴耶夫首任总统颁授“友谊勋章”。托卡耶夫当选总统后，明确表示将延续纳扎尔巴耶夫首任总统的各项大政方针，发展对华关系仍将是哈萨克斯坦对外政策主要优先方向。相信在两国领导人的引领下，中哈全面战略伙伴关系将继往开来，行稳致远，开创更加稳固、更加务实、更具活力的新局面。

此次访问将为中哈合作带来新机遇。中哈都是发展中国家，都处于改革发展的关键阶段。托卡耶夫总统将提高哈萨克斯坦人民生活水平、确保经济持续增长作为主要施政目标，大力吸引外资，不断强力反腐，这与中国“两个一百年”奋斗目标和“一带一路”倡议的开放、绿色、廉洁理念等完全契合。今年6月习近平主席会见托卡耶夫总统时指出，双方要牢牢把握好合作大方向，深化丝绸之路经济带同“光明之路”新经济政策对接，让中哈合作广泛惠及两国和本地区人民。近年来，两国务实合作成效显著，贸易和投资规模不断扩大。今年1至6月，中哈贸易额95.3亿美元，同比增长9.2%。其中，中方自哈进口44.5亿美元，同比增长18.6%。相信中哈两国一定能在过去6年共建“一带一路”绘就的“大写意”基础上，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”。

此次访问将推动中哈人文交流再上新台阶。促进中哈民心相通，是两国共建“一带一路”的题中应有之义。今年，两国人文交流掀起高潮。中哈合拍影片《音乐家》成功上映，中国在哈举办“电影周”，哈博物馆高级管理人员研修班在华举办。今年是哈“青年年”，以此为依托，两国开展了一系列青年交流活动，硕果累累。哈高校师生团、中学汉语师生夏令营、奇姆肯特青年代表先后赴华参访，中国驻哈使馆向哈中学捐赠汉语教材，哈在华留学生数量不断增加，中国知名高校与哈名校间开展一系列校际交流……两国人文交流日益活络，展现出广阔发展前景。

“亲望亲好，邻望邻好。”中哈两国山水相依，是同呼吸、共命运的友好邻邦，携手发展是两国的正确选择。托卡耶夫总统此次访华，将继承和发扬两国传统友谊，促进两国务实合作和民心相通，推动共建“一带一路”，为丰富中哈全面战略伙伴关系内涵、实现两国在构建人类命运共同体道路上先行一步的宏伟目标作出贡献。

（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 03 版）

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