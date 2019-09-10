“和平列车”医疗队队员正在老挝巴色市为当地民众做身体检查。
在老挝占巴塞省巴色市的老挝人民军陆军第五师医院院子里，搭建着标有红十字的绿色军用帐篷，帐篷附近的接诊台前排着长长的队伍。几十名身着橄榄绿军服的中国军医在忙碌着，“和平列车”医疗队旗帜和印有“中老友谊地久天长”字样的横幅，在蓝天白云的衬托下分外醒目。
日前，中国人民解放军“和平列车”医疗队分为3个医疗组，在万象、川圹、巴色等地开展医疗服务活动，为老挝军民提供义诊、查体、手术等服务，以无私奉献书写超越国界的人道主义精神，受到老挝军民高度赞誉。
“共同造福老挝军民”
得知中国医疗队来到巴色，当地居民坎迈一大早就从几十公里外的地方赶来。“特地让在医院工作的侄子帮忙登记，终于能赶在第一天接受中国医疗队的诊治。”坎迈对记者说，10多年来，自己的膝盖经常疼痛难忍，行走困难，被诊断为膝关节骨性关节炎。“今天经过中国医生的治疗，走路时感觉好多了。”
在万象，中国医疗队搭起了医疗帐篷，这些现代化帐篷医院让很多老挝人惊叹不已。记者看到，医学检验、放射影像、超声检查等新型医用设备，均以箱仪一体化的形式集成为不同的单元模块，且防水、抗颠簸。“帐篷医院里的医疗设备十分先进，救治时效率很高，让老方在学习医疗技术的同时，也学到很多卫勤组织指挥的经验。希望向中国专家学习，共同造福老挝军民。”老挝人民军总后勤部部长温康在参观完帐篷医院后说。
凭借着优良作风和高超医术，“和平列车”医疗队在万象、巴色等地已经成了“知名医院”，前来就诊的患者接连不断。老挝人民军陆军第五师军官苯颂腰部疼痛已20多年。医疗队骨科专家许斌确诊其为腰椎滑脱合并腰椎间盘突出症，若不积极治疗，神经压迫将进一步加重，可能导致下肢瘫痪，建议苯颂到中国援建的老挝人民军103医院尽快手术。“中国医生医术高超，感谢你们的到来！”苯颂激动地说。
在老挝期间，医疗队除了为当地官兵和群众提供义诊、体检、手术等服务，还为老方医务人员开展学术讲座、手术指导、疑难病例讨论等技术帮带和交流活动。通过深入交流分享、授课辅导、带教示范和实践操作，为老挝留下一支“带不走的医疗队”。
“感谢来自中国的帮助”
在占巴塞省义诊期间，“和平列车”医疗三队还抽组医疗小组赴2018年老挝溃坝事故发生地阿速坡省萨南赛县巡诊。“专门安排医疗队重返阿速坡，充分体现了中老两国领导人心系灾区、情系灾民，对灾区人民的深情关爱，‘和平列车’医疗队队员和当地民众是中老两国深厚友谊的亲历者和见证者。”中央军委后勤保障部卫生局宋雨大校说。
听说中国医疗队重返阿速坡的消息，当地不少民众早早来到萨南赛县东巴村受灾群众安置中心。义诊现场，肝病和感染科主任汪茂荣的工作台前患者很多，接诊的传染性疾病包括登革热、疟疾、肝炎、结核等。为快速确定感染源，医疗小组准备了多种检测试剂、试纸。“‘和平列车’医疗队在我们面临危难时来救援我们，真的很感谢你们！”前来接受诊治的萨南赛县汉尼村村民康普力激动地说。
结束了一天的义诊，“和平列车”医疗队即将离开时，不少村民拉着医疗队员的手，久久不愿松开。村民伊穆说：“去年洪灾时很多人无家可归，还患上疾病，对生活几乎失去了希望。中国医疗队的及时帮助，让我们找回了希望。今天，中国医疗队再次到来，中国医生给我们带来了健康，感谢来自中国的帮助！”
除了在多个地区开展义诊活动，中老双方还于今年8月在万象举行了“和平列车”中国—老挝人道主义医学救援联合演训。联演以泥石流灾害人道主义医学救援为主题，两军参演官兵近500人。中老双方组织整合训练、桌面推演、实兵演练、演习观摩、评估总结等活动，共同提高应急医学救援协同合作能力。
“中国医疗队帮助老挝提升了医疗卫生水平”
康迈是老挝人民军陆军第五师医院院长，多日来的合作，让他深入了解了中国军医：“中国医生医术高超、临床经验丰富，尽心尽力地为患者检查、诊断和治疗，得到了各界的一致好评。中国医疗队帮助老挝提升了医疗卫生水平。”
连续3年参加“和平列车”活动的老挝人民军总后勤部卫生局副局长宛平表示，应对疾病和灾害是老中共同面对的任务。三年来，“和平列车”合作更加广泛、深入，中国在医疗、药品、器械、培训等方面一直倾力帮助老挝。“中国人民解放军‘和平列车’医疗队，为提高老挝医疗卫生水平发挥了重要作用！”
温康表示，“和平列车”活动显示了老中两军的合作关系，特别是在卫生领域的合作得到不断强化提升。未来，两军将进一步强化双边卫生交流，完善合作机制，携手打造老中“和平列车”品牌。
“今年的‘和平列车’联合演训活动，不仅标志着中老两军卫勤合作迈上新台阶，也为两国两军友好合作书写新的篇章。”中央军委后勤保障部卫生局局长陈景元表示。
（本报老挝巴色电）
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