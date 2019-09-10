金秋九月，瓜果飘香，在素有“塞上江南”美誉的宁夏，以日前举行的第四届中国—阿拉伯国家博览会为舞台，多国政要、学者和友好人士热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价中国经济社会发展成就，并期待进一步与中国深化交流合作。

70年来，中国经历了从一穷二白到稳居世界第二大经济体的变迁，2018年国内生产总值比1952年增长175倍，综合国力和国际影响力实现历史性跨越。“这是中国创造的奇迹，没有任何一个国家能像中国一样在如此短的时间内实现如此快速的发展。”尼日尔国民议会第一副议长伊罗·萨尼时隔18年再次访问宁夏，焕然一新的城市面貌、高科技农业、先进治沙经验，令他印象格外深刻。“中国的巨大变化，得益于中国的开放政策。中国在实现区域均衡发展的同时，也在积极为世界贡献力量。”

摩洛哥中国友好协会主席穆罕默德·哈利勒曾于1978年来华留学。他目睹了这里的可喜变化：高楼拔地而起，街上的汽车越来越多，老百姓的生活水平越来越高。哈利勒认为，中国共产党“以人民为中心”的执政理念，能够充分调动广大人民的力量，形成强大的发展动力，这正是新中国70年来成功发展的重要启示。

在埃及驻华使馆经济商务处主管曼姆杜赫·萨尔曼看来，新中国70年经济发展成就卓著，其秘诀在于中国领导人的远见卓识、治理有方。萨尔曼认为，在发展国民经济方面，中国有成熟、完备的顶层设计，有强大的执行力。在发展对外关系方面，中国始终倡导并践行合作共赢理念。“‘一带一路’倡议为全球市场拓展了新发展空间，为世界包容性增长带来新机遇。”

70年来，中国粮食总产量增长4.8倍，用不到世界9%的耕地养活了世界近20%人口，在粮食生产与粮食安全领域取得了显著成就，农村贫困人口大幅减少。联合国世界粮食计划署高级司长斯坦莱克·萨姆坎戈表示，中国一直重视民生领域发展，粮食是关系国计民生的重要战略物资，中国的粮食安全经验可以很好地推广到世界其他国家。

“中国所取得的巨大发展成就给非洲国家带来了希望。”吉布提港口自贸区管理局主席阿布巴卡·哈迪在接受记者采访时表示，70年来，中国以切实有效的政策，帮助数亿人口摆脱贫困，也推动了整个国家经济和社会的巨大发展，值得非洲国家学习。

在毛里塔尼亚农村发展部秘书长布赫·阿海麦都看来，当前经济全球化遭遇逆风，国际社会尤其需要通过合作实现共赢。因为有中国的积极参与，国际合作变得更加高效。“作为世界上最大的发展中国家，中国成功发展是世界之福。”

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 03 版）

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