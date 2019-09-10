当以诚意和行动为磋商创造条件（钟声）

美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗9月8日又对媒体来了一通老调重弹，还自诩为美方权威声音之源。他继续用自己发明的“七宗罪”之说指责中国，继续编造由中国承受加征关税“所有负担”的谎言。这些荒谬之词，有悖于中美双方应以实际行动为磋商创造良好条件的大方向，毫无建设性可言。
世人听来，纳瓦罗是“实心实意”要给国际市场再泼一盆凉水。前一阶段，美国股市的一些反应就在一定程度上说明了问题：当中美双方增进沟通、互释善意时，美国三大股指齐步上扬；当经贸摩擦升级或美方一些人用不实之词发起攻势时，三大股指大幅下跌。8月5日，即纳瓦罗首次抛出所谓“七宗罪”之说后的首个交易日，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数同时创下了8月份单日最大跌幅。显然，市场期待的就是中美双方重回谈判桌，给中美两国经济乃至世界经济注入积极因素。为什么美国媒体一再以“纳瓦罗衰退”作为社论标题？答案很清晰，因为纳瓦罗的谬论给解决经贸问题制造了麻烦，代表了破坏中美经贸合作的力量，为经贸摩擦带来的经济衰退性影响推波助澜。
中方一直以最大诚意进行中美经贸磋商，中方维护国家核心利益和人民根本利益的立场决不动摇。中美双方只有相向而行，在平等和相互尊重基础上不断积累互信的正能量，才有可能取得实质性进展，让双方在互利合作中实现共赢。
美方一些人应该尊重经济规律，补一补经济学常识课，听一听来自美国社会各界的心声。美国前商务部长古铁雷斯最近所言就很有代表性——美中双方不仅需要达成一份经贸协议，而且要找到“一种新的合作方法，恢复双方经贸关系的稳定性”。
中美双方约定10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。以正确方式把握住创造经贸关系稳定性的机遇，对双方而言都是重要的。沿着中美两国元首共识指明的方向和路径共同努力，为磋商创造良好条件，这是应有的建设性态度。希望美方一些人停止不负责任的言论，拿出符合中美双方共识和世界各国人民预期的诚意和行动，为磋商创造条件。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】