外交部评默克尔访华成果：双方均感满意

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持9日例行记者会。记者会实录如下：

应俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫邀请，国务院总理李克强将于9月16日至18日对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第二十四次定期会晤。

问：德国总理默克尔周末刚刚结束访华，中方对此访的成果有何评价？

答：大家都很关心和关注默克尔总理这次对中国进行的访问。默克尔总理此访是第12次访华，应该是访华次数最多、对中国情况最了解的西方国家领导人之一。默克尔总理此次访华期间签署了多项双边合作文件，双方对此访成果均感到满意。关于访问具体情况，我们已经发布了消息稿。我认为默克尔总理这次访问至少有三个方面的重要共识：

第一，双方都展现了维护多边主义和自由贸易的责任担当。在当前世界充满不确定性不稳定性、保护主义单边主义持续抬头的背景下，中德比以往任何时候都需要加强战略沟通与协作，共同应对人类面临的共同挑战。默克尔总理表示，单边主义、保护主义也给德国带来不利影响。中国同样有发展的权利，不应阻碍中国的发展进程。德方愿本着多边主义、自由贸易精神，同中方加强在国际事务中的沟通协调。

第二，双方都重申秉持开放包容理念、扩大双向市场开放的共识。中方重申中国主动扩大市场开放的方向不会改变，扩大开放说到做到。中国市场会越来越大，为德国和世界各国带来更多新机遇。许多德国企业已成为中国进一步扩大开放的首批受益者。巴斯夫集团正积极推进在广东投资100亿美元独资建设精细化工一体化基地，德国汽车企业大众、宝马等持续增加对中国的投资，加强研发合作。默克尔总理表示，德方一如既往欢迎中国企业赴德投资。

第三，双方再次确认中德进一步深化互利合作的共同意愿。德国是中国在欧洲最大的经贸合作伙伴，中国已连续3年成为德国第一大贸易伙伴。此访期间，双方举行了中德经济顾问委员会座谈会和中德对话论坛2019年会议，并就6大领域提出了合作建议。双方在新能源汽车、智能制造、人工智能、数字化和5G等新兴领域合作前景广阔，相信将为两国企业和民众带来更多看得见、摸得着的实惠。

中方愿同德方一道，继续坚持相互尊重、对话协商，尊重彼此发展道路，照顾各自核心利益，做平等对话、互利合作、交流互鉴的战略伙伴，更好造福两国人民。

问：据报道，7日，伊朗原子能机构发言人宣布伊第三阶段减少履行伊核全面协议义务的具体措施，包括研发多种新型离心机，进一步提升铀浓缩能力。同时，强调欧方应切实履行全面协议义务。一旦挽救全面协议的外交斡旋取得进展，伊随时可恢复履约。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。中方始终认为，美国的极限施压是当前伊核紧张局势的根源。美方应放弃对伊单边制裁和极限施压等错误做法。同时，协议各方均应致力于完整、有效执行全面协议。我们希望有关方面能够相向而行，推动伊核局势走向缓和。中方愿与各方一道为此作出努力。

问：美国国务卿蓬佩奥上周五表示，美国将说服其他国家“指责”中国对待新疆维吾尔族人的政策，你对此有何评论？

答：你去过新疆，我想你肯定不会同意蓬佩奥先生的说法。

美方官员罔顾事实，对中国治疆政策说三道四，严重干涉中国内政，这已经不是第一次了。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

新疆事务纯属中国内政，外国无权干涉。中国政府近日已发布白皮书，全面介绍了新疆职业技能教育培训工作。新疆地方政府依法设立职业技能教育培训中心，是为了挽救受恐怖势力蛊惑乃至已加入其中并有轻微犯罪行为的人员，使他们能够摆脱极端思想的毒害，这与世界上很多国家已经采取的去极端化和预防恐怖主义措施本质上没什么区别。正是因为采取了这些措施，当前，新疆社会大局稳定，经济发展势头良好，各民族和谐相处，已三年未发生恐怖袭击事件。新疆各族人民都广泛支持政府的反恐维稳举措。

一段时间以来，来自不少国家的驻华大使及使节代表赴新疆参观访问，他们实地参观了解新疆经济社会发展情况，包括新疆职业技能教育培训中心情况。去过的人都积极评价中国政府在依法打击和预防恐怖主义等方面所做工作，认为新疆的成功经验值得学习和借鉴。包括俄罗斯、巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚等50国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，支持中国在涉疆问题上的立场。很多大使去过新疆、亲眼目睹了事实真相之后都指出，他们的所见所闻与西方报道的完全不同，他们赞赏中国取得举世瞩目的人权成就，认为新疆设立教培中心等反恐和去极端化举措有效保障基本人权，敦促有关国家停止对中国进行无端指责。

清者自清，浊者自浊。美方政客的谎言蒙骗不了世人，只会进一步暴露其不可告人的政治目的。我们奉劝他们摘下有色眼镜，摒弃陈旧过时的冷战思维，停止利用涉疆等问题干涉中国内政，停止抹黑攻击中国的言行，多做有利于中美互信和合作的事，而不是相反。

问：你刚才发布了李克强总理访俄消息。请介绍一下中俄总理第二十四次定期会晤的具体情况。中方对李克强总理此访有何期待？

答：稍后我们会专门就李克强总理此访举行中外媒体吹风会。在这里我可以先简单介绍一下。

今年正值中俄建交70周年，两国关系历久弥新，历久弥坚，焕发出新的活力。特别是习近平主席6月对俄罗斯进行历史性访问，同普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，开启了中俄关系更高水平、更大发展的新的篇章。

中俄总理定期会晤是统筹规划和推动两国务实合作、人文交流的有力平台，已连续举行23年。此次李克强总理访俄并同梅德韦杰夫总理举行中俄总理第二十四次定期会晤，是中俄关系进入新时代后的首次总理间会晤，具有继往开来的重要意义。访问期间，李克强总理将同梅德韦杰夫总理举行会谈，共同会见记者，出席签字仪式、欢迎宴会。双方将就落实两国元首重要共识、推进各领域互利合作充分交换意见，为下一步工作规划方向，明确目标，推动中俄关系在新的历史起点上取得新的更大发展。我们相信李总理此访将为中俄关系和两国共同发展振兴注入更强劲动力，也为中俄携手应对外部风险挑战提供更加坚实的保障。

问：苹果公司上周五称，有新疆维吾尔族人用苹果手机浏览维吾尔族社群网站遭到黑客攻击。中方是否知情？是否有中国公民参与了对这些网站的攻击？

答：我注意到你提到的这个报道，但我不了解情况。

中方在网络安全问题上的立场是一贯的。我愿再次强调，中方是网络安全的坚定维护者，我们一贯坚决反对并打击任何形式的网络攻击。我们倡导的是国际社会在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作共同应对网络安全威胁。

问：据报道，意大利前副总理兼经济发展部长迪马约出任意大利新政府外交与国际合作部长。中方对两国关系和两国外交部门合作有何期待？

答：迪马约先生在意大利上届政府担任过要职，曾多次访华，并同中方签署了两国政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录，中方对此表示高度赞赏。迪马约先生出任外交与国际合作部长后，王毅国务委员兼外长已第一时间向他发去贺电，祝愿他在新的重要职务中取得更大成就。

当前，中国和意大利双边关系发展势头良好，两国外交部保持良好沟通协调。中方愿同意大利外交与国际合作部继续密切合作，充分发挥中意政府委员会对双边交流合作的统筹、促进作用，深化国际事务磋商，共同致力于推动世界多极化和贸易自由化，推动中意友好合作取得更多互利共赢成果。

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外交部和湖南省人民政府将于9月12日下午4:30在外交部南楼举行外交部湖南全球推介活动，主题为“新时代的中国：创新湖南，融入世界”。届时，国务委员兼外交部长王毅将出席并致辞，湖南省委书记杜家毫、省长许达哲将分别讲话和推介，外国驻华使节代表将应邀与会并与来宾互动交流。

近年来，湖南省以创新引领开放崛起为发展总战略，坚持科技、产品、文化、扶贫创新，不断推动高质量发展取得新成果。此次推介活动将全面展示新中国成立70年来湖南经济社会发展取得的重要成就，展现湖南主动融入共建“一带一路”，积极发挥东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江经济带和沿海开放经济带结合部的区位优势，形成新的发展格局，为各方深入了解湖南、感受湖南，拓展合作搭建平台。欢迎大家积极参与并采访报道此次推介活动。

(责编：徐祥丽、杨牧)