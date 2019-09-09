中国驻南非使馆为南青年学生领袖访华代表团隆重送行

人民网约翰内斯堡9月9日电 （刘畅）据中国驻南非使馆消息，当地时间9月8日，中国驻南非使馆为南非全国学生大会（SASCO）青年学生领袖访华代表团举行送行仪式。林松添大使及使馆主管部门外交官，南非大学、约堡大学、西开普大学、夸纳大学等20所公立高校的 31名青年学生领袖以及中南媒体代表等出席活动。

林大使以“中国变了”、“世界变了”、“非洲变了”“青年人应如何做好准备迎接新变化新挑战”为题，阐述了中国改革开放发展历程与成就、世界发展“东升西降”的新变化新趋势及南非等非洲国家如何更好实现自主发展，以及为什么要创新邀请南非大学生青年领袖访华的考虑和目的，并就中国党的建设和治国理政思想与实践、中南文化异同及如何互学互鉴、中国对非对南政策理念与实践、国防开支，美国利用贸易、华为、香港等问题打压中国及中美能否避免陷入“修昔底德陷阱”，金砖国家合作及新开发银行对非洲重要意义，中国如何管控投融资风险与应对非洲国家债务违约问题，南非如何借鉴中国成功经验建设“平安南非”、如何转变自身思维观念以实现发展转型等问题同学生代表们进行了坦诚、热烈、深入交流与互动。

林大使全面回顾了新中国成立70年，特别是改革开放40多年发展历程、伟大成就和成功经验，指出中国坚持中国共产党领导、坚持中国特色社会主义、坚持“以人民为中心”发展理念、坚持改革开放，以共同理想、价值、目标和纪律将全党和全国各族人民紧紧团结起来，把一穷二白的中国建设成为当今世界第二大经济体，让8亿多人口摆脱了贫困。2020年14亿中国人民将全部摆脱贫困、实现共同富裕，这是人类历史上前所未有的发展奇迹，在西方教科书中找不到。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，已成为世界经济增长主要动力源和稳定器。

林大使并介绍了国际形势最新发展，指出当前美国不断升级贸易战对全球经济造成严重影响，引发衰退风险。美为实现自身“再伟大”，千方百计打压、遏制中国等新兴市场国家发展。美贸易保护主义和霸凌主义损人不利己，阻挡不了世界经济重心加速向东转移的历史大势。据预测，到2025年，中国、印度中等收入人群将占全球人口30%，新兴市场国家消费将占世界半壁江山。2030年中国、印度将分别成为世界第一、三大经济体，美国GDP占世界总值将降为18%，成为二战以来首次低于20%。2035年发展中国家占全球经济比重将从现在40%升至60%。

林大使并以详实数据和生动事例，全面阐释了中国对非政策新理念新实践新成果以及非洲整体快速崛起的强劲势头，指出中国对非投资合作旨在支持非洲实现自主可持续发展，实现合作共赢、共同发展。在中国强有力支持下，去年17个非洲国家年均GDP增速超过5%。美西方自己不愿帮助非洲，却害怕中非合作快速发展，编造所谓的“债务陷阱”、“新殖民主义”等谎言抹黑中国和中非合作，目的是吓阻非洲，破坏中非合作，阻止非洲实现自主可持续发展，进而摆脱美西方国家的控制。

林大使说，世界变了！中国变了！非洲变了！南非青年学生领袖应做好迎接世界新变化新挑战的准备。中国使馆首次邀请SASCO优秀学生领袖赴华学习交流，目的就是帮助你们更好了解中国和世界发展大势，转变思想观念，学习先进知识和技术，提升青年领导力，为未来投身国家发展振兴做好充分准备，并为增进中南相互了解与友谊发挥积极作用。

南非青年学生领袖访华代表团团长、SASCO执委塔博感谢中国使馆热情邀请和精心组织此次中国之行，表示林大使介绍让大家深切体会了中国短短40年实现翻天覆地变化的伟大变革，深刻感受到中国共产党执政为民和中国特色社会主义本质特征的无穷魅力。代表团全体成员均为首次赴华，相信此次赴华访问交流将帮助全体成员开拓视野，更全面、深入了解中国和世界，学习借鉴中国成功发展经验，为将来投身南非经济转型和发展振兴做好准备。

交流互动持续3个多小时，林大使全程脱稿演讲，气氛活跃，赢得现场阵阵热烈掌声。学生们在活动结束时载歌载舞，歌唱社会主义好。大家纷纷盛赞新中国70年来所取得的巨大发展成就，表示南非学生领袖应学习中国成功经验，深刻反思南非应往何处去？如何建设平安南非、美好南非？全体团员都将充分利用此次中国之行，以谦逊、开放态度，认真学习中国实现发展繁荣的真谛和宝贵经验，提升自身领导能力，为成为真正领袖、塑造国家未来奠定基础。

林大使现场并向代表团成员赠送了《习近平谈治国理政》等，并鼓励大家认真研读，从书中领悟习近平主席的治国理政思想和中国的现在与未来。

活动开始前，林大使并向中南媒体吹风，介绍此次南非青年学生领袖赴华主要情况和重要意义，表示这是中国使馆首次组织南非青年学生领袖代表团访华，强调此举是中方落实2018年中非合作论坛北京峰会成果的具体举措，也是中方致力于深化两国青年友谊、促进中南人文交流的首创之举，必将进一步丰富中南全面战略伙伴关系的内涵。

9月9日至23日，南非全国学生大会青年领袖代表团将赴华进行为期2周的交流访问，先后到访北京、上海、深圳，同中国高校学生和学联代表等进行交流互动。

南非全国学生大会是南非最有影响力的全国性学生组织，分支机构遍及南非26所公立高校，是培养未来领袖的重要平台。

(责编：徐祥丽、杨牧)