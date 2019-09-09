中印战略经济对话各工作组举行工作组会议

中印战略经济对话政策协调、基础设施、高技术、节能环保、能源等5个工作组于7日在新德里分别召开会议，中国国家发展改革委、能源局、铁路局，印度国家转型委员会、外交部、铁道部、电子和信息技术部、住房和城市事务部、电力部，以及两国有关企业、科研机构代表参加了相关会议。

政策协调工作组回顾了中印战略经济对话机制合作取得的进展，就医药工作组顺利设立并成功召开第一次工作组会议表示赞赏，围绕促进中印投资及合作便利化、新兴技术领域的投资机遇等专题进行了讨论交流。

基础设施工作组回顾了近年来在铁路管理人员培训、既有铁路升级改造研究、高速铁路等方面合作取得的积极进展，表示将进一步借助中印战略经济对话平台，在基础设施合作新进程中，切实推动合作项目取得务实进展，开拓合作新领域、新空间。

高技术工作组回顾了在高技术领域合作取得的显著成效，并商定建立多层次、广范围的沟通渠道，加强在战略、政策和技术等方面的交流对接，以第五代移动通信、人工智能、物联网领域为重点促成一批标杆合作项目，积极营造良好环境，为双方企业发展提供便利。

节能环保工作组讨论了双方在污染防治、垃圾处理、循环经济发展等方面的政策和实践，商定将在燃煤电厂减排、污水垃圾处理、城镇供排水和雨洪水防治等领域开展交流合作。中印节能环保领域企业还达成了多项务实合作成果。

能源工作组回顾了中印战略经济对话机制启动以来在能源领域合作取得的积极进展，一致同意进一步加强能源工作组在能源政策、新能源和可再生能源、电力、油气等领域的沟通交流和务实合作，支持双方企业在新能源和可再生能源、电力、油气、电网等领域及在第三方市场的合作。

此外，新设立的医药工作组已于5月7日在北京召开了第一次工作组会议。双方将积极构建合作交流平台，共同举办中印医药产业培训会、交流会、洽谈会等活动，探索建立中印医药企业间互访机制，推动新产品、新技术的交流与对接。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)