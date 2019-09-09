“绛唇鬓云舞霓裳，英姿漫漫曲绕梁”

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人民网伦敦9月8日电 （记者许立群）蒹葭苍苍，白露为爽。所谓伊人，在水一方。9月8日，白露时节，2300多名海外侨胞和国际友人在英国伦敦布莱顿剧院观看了一场具有国韵蜀风的精彩演出。应英国川商联合总会邀请，四川省侨联“亲情中华·美丽四川”艺术团为当地观众奉献了大型诗乐舞《大国芳芳》。

“亲情中华·美丽四川”艺术团团长、中国侨联副主席、四川省侨联主席刘以勤在演出前的致辞中表示，五千年的中华文明，孕育了独特的诗酒文化，用文学、绘画、戏剧、音乐等多种形式留下了精湛的艺术瑰宝。英国和中国同为历史悠久的文明大国，两国文明如同璀璨的星辰，交相辉映，互鉴互赏。

在观众们的热情期盼中，大幕缓缓拉开，面幕上山水云海翻卷之间，序曲《山水云屏》的声音响起，国画的意境在舞台上徐徐展开。《酒礼悠长》《酒扬汉风》《闻香丽人》《云裳花容》《酒旗阡陌》以诗酒为媒，勾勒出一幅幅或高雅素馨、或豪迈激昂、或娇俏灵巧、或繁华鼎沸的动人画面；蜀味十足的《茶语戏声》《竹韵天下》《熊猫野趣》将茶艺绝技、川剧变脸、国宝熊猫有机地结合在一起，再现了巴蜀之地的山水风俗和川茶、川剧、川菜的独特魅力；《百花争妍》将戏剧水袖特技中的飘、摇、穿、搭、卷、抓、甩、抖、扬等元素，通过水袖的变换展现四川姑娘花一样的妩媚、水一样的灵动及火一样的激情；双人舞《钗头绝唱》演绎了才子佳人陆游唐婉的凄婉爱情故事，令人动容。一个个精彩绝伦的节目让在场观众一次次将表演推向高潮。演出最后，全体演员上台用高超的舞蹈技巧谢幕致意，在全场雷鸣般掌声中，演出完美落幕。

演出结束后，在场的观众久久不愿离去，不少侨胞激动地说，这场演出是传统与现代的结合，通过弘扬优秀中华和巴蜀文化，充分展示了中国文化“软实力”，展示了四川的无穷魅力，让海外侨胞更加了解四川，进一步促进了中英人民间的友谊,为即将到来的中华人民共和国成立70周年献出了一份特别的礼物。

此次活动由中国侨联主办，四川省侨联、英国川商联合总会、英中经济文化促进会承办，伦敦华埠商会、英国浙江联谊会、英国中华艺术中心协办。

随着伦敦的演出成功，此次四川省侨联“亲情中华·美丽四川”艺术团德国、希腊、英国巡演完美落幕，所到之处，受到了当地侨胞和国际友人的热烈欢迎。在三国巡演期间，艺术团与当地侨团、华文学校开展文化交流，推介四川文化旅游和发展机遇，热情邀请他们来中国、到四川参观旅游、考察投资、合作共赢。

作为中国侨联主办，四川省侨联精心打造的品牌项目，“亲情中华·美丽四川”自2011年启动以来，先后派遣10余个团组赴20多个国家和地区开展对外文化交流活动，组织慰侨演出60余场，得到我驻外使领馆、海外侨胞和国际友人的广泛赞誉。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)