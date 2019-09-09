曹国被任命为韩法务部长官 韩媒：政局或进一步恶化

据韩国国际广播电台(KBS)报道，总统文在寅将曹国任命为法务部长官后，预计韩国政局将进一步恶化。
9日，青瓦台发言人高旼廷在记者会上表示，文在寅当天上午批准关于任命曹国为法务部长官的提案，曹国的任期已从9日零时开始。报道称，这是曹国于8月9日获得长官提名后，时隔1个月正式获得任命。
资料图：韩国总统文在寅。中新社发 平壤联合采访团供图
据报道，韩国青瓦台政务首席秘书姜琪正前往国会，向各政党领导层传达文在寅将曹国任命为法务部长官的消息。一直表态总统应任命曹国为法务部长官的共同民主党表示，总统作出决断，相信曹国将充实履行国民改革检察组织的命令。
而自由韩国党预计将予以强力应对。自由韩国党计划在国会内外同时展开斗争，并决定当天举行紧急议员大会后，立即在青瓦台前举行抗议集会。
报道称，正未来党也表示，决不接受将曹国任命为法务部长官。正未来党谴责文在寅称，总统最终决定与民众斗争，这是民主主义的倒退。正义党则表示尊重总统的决定。此外，代案政治连带称，将密切关注检方调查结果。
据韩媒此前爆料称，曹国涉嫌利用特权让女儿进入名牌大学就读，而他的家人也被揭发涉嫌通过向私募基金投资来逃税等。而这些争议也促使韩国检方开始对曹国及其家人展开全面调查。
对此，曹国否认了围绕他候选人资格的大部分质疑。他表示，除法务部长官之外，他不会贪恋任何职务。
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