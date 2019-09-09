埃及两座3300年历史的古墓正式向游客开放

新华社埃及卢克索9月8日电（记者李碧念）埃及文物部8日在埃及南部旅游城市卢克索召开新闻发布会，宣布两座拥有3300年历史的古墓完成修复后正式向游客开放。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在发布会上说，这两座古墓位于尼罗河西岸，古墓壁画保存完好，描绘了当年的日常生活。

他说，两座古墓的修复工作持续了3年，主要修复了破损的墙壁和部分壁画。为了方便游客参观，工作人员在古墓内安装了木质地板和台阶。

埃及文物部长哈立德·阿纳尼在发布会上说，这两座古墓的开放是埃及文物部开发更多景点计划的一部分，它们的修复和开放不仅帮助埃及培训了300多名文物修复人员，而且有助于吸引更多游客。

卢克索是埃及重要的考古发掘地和旅游胜地之一，其神庙群宏伟壮观，陵墓数量众多，一直吸引着来自世界各地的专家和游客。

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