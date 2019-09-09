日本7月经常项目盈余同比下降

新华社东京9月9日电（记者钱铮 马曹冉）日本财务省9日发布的数据显示,由于货物和服务贸易逆差增大，7月份日本经常项目盈余同比减少1.3%，降至约2万亿日元（1美元约合107日元），这是日本连续61个月保持盈余。

数据显示，受国际贸易局势紧张影响，7月份货物贸易逆差约为745亿日元。其中，出口额比去年同期减少3.9%至约6.5万亿日元，进口额同比减少3.0%至约6.58万亿日元。包括旅游和物流在内的服务贸易逆差约为2299亿日元。

7月份，日本海外投资收益继续保持增长。数据显示，当月包括利息、红利在内的海外投资收益为2.39万亿日元，同比增长1.2%。

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