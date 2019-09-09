日本7月经常项目盈余同比下降

新华社东京9月9日电（记者钱铮 马曹冉）日本财务省9日发布的数据显示,由于货物和服务贸易逆差增大，7月份日本经常项目盈余同比减少1.3%，降至约2万亿日元（1美元约合107日元），这是日本连续61个月保持盈余。
数据显示，受国际贸易局势紧张影响，7月份货物贸易逆差约为745亿日元。其中，出口额比去年同期减少3.9%至约6.5万亿日元，进口额同比减少3.0%至约6.58万亿日元。包括旅游和物流在内的服务贸易逆差约为2299亿日元。
7月份，日本海外投资收益继续保持增长。数据显示，当月包括利息、红利在内的海外投资收益为2.39万亿日元，同比增长1.2%。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】