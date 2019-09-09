俄法总统电话磋商乌克兰和伊核问题

新华社莫斯科9月8日电（记者栾海）俄罗斯总统普京与法国总统马克龙8日通电话，就乌克兰和伊核问题等进行了讨论。双方表示有意在“诺曼底模式”框架下，就乌克兰问题继续开展建设性工作，并认为应保留并充分遵守伊朗核问题全面协议。

据俄总统网站8日发布的新闻公报，普京与马克龙积极评价俄罗斯和乌克兰7日交换一批被扣押人员，并表示这是“重要的人道主义行动”，希望此举有助于俄乌关系正常化。

在讨论乌克兰问题时，两位领导人均强调明斯克协议中的整套措施是解决乌克兰问题的基础，这些措施不可替代。此外，未来俄法双方均有意在“诺曼底模式”框架下，就乌克兰问题继续共同开展建设性工作。

普京在通话时指出，适时“为‘诺曼底模式’磋商仔细筹备议事日程、研究四国领导人有可能通过何种新决议”是合乎情理的。他强调，2015年至2016年间在巴黎、柏林举行相关国家领导人会晤时所达成的协议须得到落实，这些协议内容包括从乌东部冲突各方交火的部分地带撤回武装人员和装备。

此外，两位领导人详细分析了伊核协议相关局势，均表示赞同联合各方力量保留并充分遵守伊核协议。他们还就俄法两国为此正采取的措施交流了信息。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，当时法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行了磋商。此后，四国多次举行“诺曼底模式”各层级磋商。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。美伊关系严重恶化，海湾局势持续紧张。（参与记者：徐永春）

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