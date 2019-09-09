日本二季度经济增速下调至1.3%

新华社东京9月9日电（记者钱铮 马曹冉）日本内阁府9日公布的修正数据显示，经季节调整后日本第二季度国内生产总值（GDP）实际增速为0.3%，按年率计算为1.3%，低于之前估测的1.8%。

数据显示，第二季度企业设备投资环比增长0.2%，增速比之前估测的1.5%大幅下调，进而拉低了当季经济整体增速。

除设备投资外，其他多项经济指标都与之前估测值持平或有所上调。其中，个人消费环比上升0.6%，公共投资环比增长1.8%，出口环比持平，进口增长1.7%。

此外，考虑物价变动因素的名义GDP二季度增速由之前的0.4%下调为0.3%，按年率计算的增速则由1.7%下调为1.1%。

分析人士认为，设备投资增速下调反映出企业在出口状况不佳的情况下对待投资的谨慎态度，日本第二季度经济表现基本符合市场预期。

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