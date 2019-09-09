俄罗斯政府机构：谷歌等涉嫌干涉俄主权事务

新华社莫斯科9月8日电（记者栾海）俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监管局8日说，该机构当天在监督俄地方选举投票时，发现谷歌、脸书和优兔所掌握的网络资源散布与此次选举有关的政治广告，此举涉嫌干涉俄主权事务。

该局官网发布新闻公报说，根据俄相关法律，在俄地方选举投票当天和此前一天，不得出现与该选举相关的广告和宣传，但谷歌检索系统、脸书社交网络、优兔视频分享网站在俄地方选举投票当天，散布与此次选举有关的政治广告。这“可被视为干涉俄主权事务、阻碍俄进行选举”，“俄罗斯不允许外国企业从事这些活动”。

该局新闻秘书安佩隆斯基说，该局将把上述企业涉嫌违法行为呈报给负责调查外国干涉的俄议会下属相关委员会。如果俄方最终确认这三家企业没有采取详尽措施阻止散布涉及俄此次选举的政治广告，俄联邦可认定这种“广告散布”干涉俄主权事务，甚至是阻碍俄罗斯举行选举。俄方将保留采取适当反应措施的权利。

俄联邦85个地区9月8日分别举行了地方议会选举或州长、市长直接选举投票。

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