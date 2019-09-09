新西兰议长马拉德会见中共代表团

新华社惠灵顿9月9日电（记者卢怀谦 郭磊）9月9日，新西兰议长马拉德在惠灵顿会见中共中央委员、甘肃省委书记林铎率领的中共代表团。

林铎表示，中方愿同新方一道，落实习近平主席与新西兰领导人达成的重要共识，增进政治互信，拓展经贸合作，深化党际交流，扩大甘肃省与新方务实合作，推动两国关系不断向前发展。

马拉德表示，新方愿进一步密切两国在经贸、旅游等各领域交流合作，加强党际和议会交往，深化与甘肃省务实合作，共同推动双边关系取得新进展。

应新西兰政府邀请，林铎率中共代表团于9月7日至9日对新进行友好访问。其间，林铎还分别会见新贸易和出口增长部长帕克、克赖斯特彻奇市市长达尔齐尔、塞尔温区市长布劳顿，出席甘肃省与克赖斯特彻奇结好35周年庆祝活动等。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)