法国今夏高温导致约1500人死亡

新华社巴黎9月8日电（记者陈晨）法国政府卫生部门8日发表声明说，今年夏季的高温天气导致全法国约1500人死亡。
声明说，法国在6月24日至7月7日以及7月21日至27日两次经历热浪。酷暑致死人群中，半数以上是75岁以上老人，还有10人是在工作场所死亡。
不过，法国卫生部表示，由于完善了高温预警和应急处理机制，今年法国的情况已经比2003年致命热浪席卷欧洲时有了很大改善。2003年热浪导致法国约1.5万人死亡。
法国自2003年后引入了新高温预警系统，这一系统在今夏两次热浪期间分别向4个省份和20个省份发布了红色预警。6月28日，法国南部埃罗省韦拉尔格的最高气温为46摄氏度，创下法国最高气温纪录。
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