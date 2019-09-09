《小丑回魂2》强势登顶北美周末票房榜

新华社洛杉矶9月8日电（记者高山）华纳兄弟公司发行的恐怖片《小丑回魂2》本周上映后3天入账9100万美元，强势登顶北美周末票房榜，也为北美秋季电影票房取得了“开门红”。

《小丑回魂2》是2017年上映恐怖片《小丑回魂》的续集。这两部影片都改编自美国著名作家斯蒂芬·金的同名小说。续集情节设定在前作故事发生27年后，小主人公们长大成人后重返儿时小镇，却再次遭遇邪恶小丑潘尼怀斯的折磨。

《小丑回魂2》获得了“B+”的北美影院观众评分，在影评网站“烂番茄”上的新鲜度目前为64%。该片本周末在75个北美以外电影市场同时上映，全球票房总额已达1.85亿美元。

《小丑回魂2》以巨大票房优势令其他影片在本周末的成绩黯淡无光。曾占据榜首位置两周、由狮门影业发行的动作片《天使陷落》滑落到第二名，票房只有600万美元。环球影业发行的喜剧电影《好小子们》入账539万美元，排名第三。迪士尼的“真兽版”《狮子王》入账419万美元，排名第四。索尼旗下阿弗姆电影公司发行的体育剧情片《战胜自我》入账375万美元，排名第五。

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