法国总统马克龙就欧锦赛错播阿尔巴尼亚国歌致歉

新华社地拉那9月8日电（记者章亚东）阿尔巴尼亚总理拉马8日说，法国总统马克龙已就7日晚在巴黎举行的欧锦赛预选赛法国队对阵阿尔巴尼亚队开赛前错播阿国歌向其致电道歉。

拉马当天在推特上发推文说，马克龙总统就法国足球协会错播阿国歌的失礼行为表达了真诚的道歉，称这是不可接受的错误。

拉马表示，马克龙对阿球员当时的反应表示赞赏，并要求将他的道歉公之于众。

7日晚，在巴黎市郊法兰西体育场举行的欧锦赛预选赛法国队对阵阿尔巴尼亚队开赛前播放国歌时，阿球员听到的不是期待中的阿国歌《国旗》，组织方错播了安道尔的国歌，球员们面面相觑。更为糟糕的是，在改播阿国歌前，球场却宣布即将播放“亚美尼亚”国歌，再次出错。比赛因此推迟了7分钟。

法国国家足球队主教练德尚在赛后举行的新闻发布会上也对此事件表达了歉意。

阿尔巴尼亚队当晚以2：4的比分不敌东道主法国，球队将于10日在距首都地拉那东南约40公里的爱尔巴桑市迎战冰岛队。

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