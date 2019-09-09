美国务卿说希望与塔利班重启谈判

新华社华盛顿9月8日电（记者刘晨 刘阳）美国国务卿蓬佩奥8日说，美方与阿富汗塔利班的谈判“从目前来看”已经停止，希望未来可以重启。

蓬佩奥当天在接受福克斯新闻频道采访时做出上述表示。他说，美方已召回美政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德，以便制定下一步行动安排。

当被问及双方谈判是否将无限期停止时，蓬佩奥说，希望未来可以重启谈判，这最终取决于塔利班。塔利班需要向美方证明可以做到谈判中美方提出的要求。

美国总统特朗普7日晚在社交媒体上说，由于塔利班在喀布尔制造袭击，造成包括1名美军士兵在内的12人死亡，他取消了原定于8日与塔利班领导人和阿富汗总统的秘密会晤并叫停了美方与塔利班的谈判。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德8日在社交媒体推特上发表声明说，取消谈判的决定使美国的可信度受损，“美国人会为取消对话比其他任何人遭受更多损失”，但塔利班相信美国最终会回到谈判桌前。

阿富汗总统府8日发表声明说，如果没有阿政府代表团的参与，任何和谈都不会取得预期的结果。只有塔利班接受停火并与阿政府直接对话，和平才能实现。

2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。战后阿富汗局势持续动荡。随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美国政府不得不选择与其进行谈判。自2018年10月起，美国政府开始与塔利班在卡塔尔首都多哈举行和平谈判。谈判已进行9轮，最新一轮谈判于本月1日结束，双方达成协议草案。

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