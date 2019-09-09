阿曼与美英举行联合军演

新华社多哈9月8日电（记者杨元勇）马斯喀特消息：阿曼空军8日在阿曼海军和特种部队支持下，与美国、英国空军举行代号为“魔毯”的联合军事演习。
阿曼国防部当天发表声明说，联合军演在阿曼首都马斯喀特西南约1000公里处的佐法尔省进行，将持续到9月19日。演习旨在使三国空军相互观摩、交流经验，以促进阿曼与美国、英国军事合作关系。
阿曼最近加大了军演力度。自去年下半年，阿曼分别与英国、美国等举行多次大规模军事演习，并频繁进行导弹试射。去年10月，阿曼与英国举行联合军演，参演兵力达7万多人，被认为是阿曼武装部队有史以来最大规模演习。
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